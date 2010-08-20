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Spor

"DRENTHE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE" İDDİASI MADRİD (A.A)

20 Ağustos 2010 14:46

-"DRENTHE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE" İDDİASI MADRİD (A.A) - 20.08.2010 - Real Madrid'in satış listesine koyduğu belirtilen sol kanatta görev yapan Hollandalı orta saha oyuncusu Royston Drenthe ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edildi. İspanyol spor gazetesi Marca, 23 yaşındaki Drenthe'nin gerek satılık, gerekse kiralık olarak başka takıma gitme opsiyonunun olduğunu yazarken, Hollandalı futbolcuyla şimdilik ilgilenen kulüplerin Galatasaray ve Portekiz'den Benfica olduğunu ileri sürdü. 3 yıl önce Feyenoord'dan 13 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan Drenthe, geçen sezon sadece 8 maçta oynarken, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da gözüne giremedi. Real Madrid, Mesut Özil'i de alarak, mevcut durumda kadrosunda 26 oyuncu bulundururken, Drente, Diarra, Lass ve Van der Vaart arasından 3 futbolcunun gönderilebileceği savunuluyor.

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