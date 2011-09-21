-"Diyarbakır Gençlik Akademisi" kurulacak DİYARBAKIR (A.A) - 21.09.2011 - İçişleri Bakanlığının desteğiyle göçle kente gelen gençlerin uyum sağlamaları amacıyla Diyarbakır Valiliğince hazırlanan proje kapsamında ''Diyarbakır Gençlik Akademisi'' kurulacak. Diyarbakır Valiliği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nce desteklenen ve Valilik Gençlik ve Kültür Evi'nce yürütülecek olan ''Diyarbakır Gençlik Akademisi'' projesi hayata geçirilecek. Valilik Gençlik ve Kültür Evi Sorumsulusu Muhtesim Öğer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın genç nüfus bakımından Türkiye'de sayılı iller arasında bulunduğunu söyledi. Diyarbakır'da bir gençlik akademisi kurarak gençlerin bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve hayata bakış açılarını değiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Öğer, şöyle dedi: ''Eğitimler, panel, söyleşiler düzenlemeyi hedeflemekteyiz. Gençlik Akademisi'nde ilk önceliğimiz gençlerin sosyal hayata bakışlarını değiştirecek örnek gençler yetiştirmek. Aynı zamanda akademiye, Türkiye'de çeşitli alanlarda uzman olan, basın ve medya, bilişim, iletişim gibi kişileri ve gençleri aynı çatı alanda bir araya getirmeyi planlıyoruz. Akademide kurulacak bilişim atölyesinde gençlere, bilgisayar teknolojileri eğitimi verilecek. Proje atölyesinde de gençler proje yazma, proje yürütülmesi konusunda eğitim alacak. Gençlere, basın ve medyayı daha yaygın kullanabilmesi ve iletişimlerini geliştirmesi yönünde uzmanlar tarafından eğitimler verilecek. Eğitimlerle gençlerin gönüllüğünün artırılması ve topluma bakış açılarını değiştirmek, toplum sorunlarına çözüm konusunda destek sağlama ve liderlik yönlerini geliştirerek kendi öz güvenlerini kazanmalarını sağlayacağız. Gençleri bilinçlendirmek amacıyla konferans ve paneller düzenlenecek. Gençlere, iş başvurularında nasıl CV hazırlayacakları ve mülakatlarda neye dikkat etmeleri gerektiği öğretilecek. 600 genci bilinçlendirerek, hayata bakış açılarını değiştirmeyi amaçlamaktayız. Bir yıl sürecek projeye, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nce 90 bin lira destek verildi.'' Öğer, projenin son yıllarda köyden göç alan ve ekonomik yönden kısıtlı gençlerin bulunduğu Sur ilçesinde uygulanacağını, hedef kitlenin de şehir yaşamına alışmakta zorluk çeken 15-28 yaş arası gençler olduğunu kaydetti.