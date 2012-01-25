-"Dinozor Dünyası" kapılarını açtı SARAYBOSNA (A.A) - 25.01.2012 - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ''Dinozor Dünyası'' sergisi açıldı. Saraybosna'nın Pionirska Dolina hayvanat bahçesinde düzenlenen ve gerçek boyutlarda plastik maket olarak hazırlanan 52 dinozor ve dinozor yavrusu ile "mağara adamlarından'' oluşan sergi Saraybosnalılar'ın büyük ilgisini topladı. 19 Şubat'a kadar ziyaretçilere açık olacak serginin kapsamında gösterilen milyonlarca yıl önce ölen doğal büyüklüğündeki hayvanlar, en çok çocuklar tarafından ilgi gördü. AA muhabirine açıklamaya yapan 10 yaşındaki Mariyan Şehiç, dinozorları bugüne kadar çizgi filmlerde gördüğünü, fakat çocukların genellikle korktuğu bu ilginç hayvanları doğal büyüklüğünde görmenin ''dinozorların aslında ne kadar sevimli olduğunu'' gösterdiğini anlattı. Uluslararası ''McCann'' tanıtım ajansının organize ettiği ve 19 Şubat'a kadar her gün saat 09.00 -19.00 arası ziyaretçilere açık olacak sergide gösterilen ''dinozorlar'' daha sonra Almanya'nın Hannover kentindeki müzede sergilenecek. ''McCann'' tanıtım ajansının sözcüsü Amra Jusoviç, serginin daha önce Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da açıldığını ve Saraybosna'dan sonra Karadağ'ın başkenti Podgorica'da kurulacağını belirtti. AA muhabirine açıklama yapan Jusoviç, ''Bu Avrupa'nın en gösterişli dinozor sergisidir'' dedi. Sergide yer alan 52 parçanın Hannover'deki tarih enstitüsü tarafından kontrol edildiğini söyleyen Jusoviç, serginin özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğü ve eğitici etkisi olduğunu da sözlerine ekledi.