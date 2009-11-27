"Dinlemeler habersizce yapılmıştır"

T24 - CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, ''Türkiye'de 70 bin kişi dinlenilmiş, bunlardan hiç birisine kanuni zorunluluk olduğu halde dinlendikleri yönünde bilgi verilmemiştir'' dedi.



CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, CHP Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ''son günlerde telefon dinlemelerinin kamuoyuna yansımasıyla bir paranoya ortamının oluştuğunu, Yargıtay dinlemeleriyle de konunun yeni bir boyut kazandığını'' savundu.



Telekomünikasyon İletişim Başkanı (TİB) Fethi Şimşek'in Yargıtay santralinin teknik olarak dinlenilemeyeceği yönünde açıklama yaptığını ifade eden Seyhan, ''Oysa komisyon görüşmeleri sırasında TİB Teknik Daire Başkanı Basri Aktepe, sorum üzerine dinlemelerin kurumların santralinden değil, Türk Telekom'un merkez santralinden yapıldığını itiraf ederek, Yargıtayın dinlenilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu açığa çıkarmıştır'' dedi. Türkiye'de 70 bin kişinin dinlenildiğini iddia eden Seyhan, şunları söyledi:



''Ancak suç unsuru bulunmayan kişilere 15 gün içerisinde bildirim yapılması yönünde kanuni zorunluluk olmasına rağmen, 1 kişiye dahi bildirimde bulunulmamıştır. TİB'deki dinleme kayıtları 3 ay sonra imha edilmek zorunda. Ancak 2 yıldır elde tutulanlar var. Hatta bu sürenin uzatılması için TİB'in altyapısı güçlendirildi. Bunlar ne için, hangi gün için tutuluyor?''



Seyhan, bütün savcıları TİB'in kayıtlarını incelemek, gerçeği ortaya çıkarıp sorumluları cezalandırmak için göreve çağırarak, ''Hükümeti de İletişim Başkanlığı ve Denetleme Kurulunu iki ayrı özerk yapıya kavuşturmaya, bu yapıyı da yargı denetimine açmaya davet ediyorum'' diye konuştu.