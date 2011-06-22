-"DİCLE'NİN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ" ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Turan Karakaya, hakkında ''terör örgütü propagandası'' yapmaktan hapis cezası kesinleşen, Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilen, KCK davası tutuklusu Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin oy birliğiyle düşürülmesine karar verildiğini açıkladı. Karakaya, YSK'nın bugün saat 16.00'da başlayan ve yaklaşık 7 saat süren toplantısının ardından, gazetecilere konuya ilişkin alınan kararı açıkladı. Toplantıda Dicle ile ilgili kararı verdiklerini belirten Karakaya, Anayasa'nın 76. maddesinde bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olanların milletvekili seçilemeyeceği düzenlemesine yer verildiğini anımsattı. 2839 sayılı Milletvekili Kanunu'nun 11. maddesinde de benzer hükmün yer aldığını anlatan Karakaya, şunları kaydetti: ''Adı geçen, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesine göre, almış olduğu 1 yıl 8 aylık hapis cezası nedeniyle milletvekili seçilme olanağını kaybetmiştir. Diyarbakır il seçim çevresinden bağımsız aday olarak milletvekili seçilen Mehmet Hatip Dicle'ye verilen milletvekili tutanağının, seçilme yeterliliğine ilişkin tam kanunsuzluk hali nedeniyle 298 sayılı Kanun'un 130/4 ve 2839 sayılı Kanunu'nun 39/4. maddeleri uyarınca iptaline, Diyarbakır İl Seçim Kurulu'nca 2839 sayılı Kanun'un 34 ve 35. maddelerindeki esaslara göre sıradaki adayın tespit edilerek milletvekili tutanağı düzenlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.'' Karakaya, bir gazetecinin ''Bu karar Dicle'nin milletvekilliği düşürüldüğü anlamına mı geliyor'' sorusuna, ''Evet, Dicle'nin milletvekilliğinin oy birliğiyle düşürüldüğü anlamına geliyor'' yanıtını verdi. Bir başka gazetecinin bağımsız bir aday mı yoksa herhangi bir partiden mi milletvekili seçileceğini sorması üzerine Karakaya, Diyarbakır İl Seçim Kurulu'nun buna ilişkin hesabını yapacağını söyledi. Hatip Dicle'nin ek süre talep ettiğinin hatırlatılması üzerine de Karakaya, ''Biz kararı verdik. Karar verildi'' dedi. Karakaya, 12 Haziran seçiminin kesin sonuçlarının da yarın ya da Perşembe günü açıklanacağını, itiraz sürecinin devam ettiğini dile getirdi.