-"DİCLE" EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ İSTANBUL (A.A) - 26.06.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'ye destek vermek için Şişli'de eylem yapan gruba polis müdahale etti. Alınan bilgiye göre, bağımsız milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Levent Tüzel ve Ertuğrul Kürkçü'nün de aralarında bulunduğu bir grup, milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'ye destek için Şişli Camisi önünde toplandı. Buradan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Uyarıları dikkate almayarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Müdahalenin ardından göstericiler ara sokaklara kaçtı.