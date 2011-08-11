-"Devrimci Karargah" davasına tepki İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 57 sanıklı ''Devrimci Karargah Örgütü'' duruşması öncesi Beşiktaş'taki Barbaros Parkı'nda bir araya gelen grup, davanın açılmasına tepki gösterdi. Mersin Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, İstanbul Bağımsız Milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel ile eski BDP milletvekili Akın Birdal'ın da aralarında bulunduğu grup, dava kapsamında tutuklanan bazı sanıkların fotoğraflarının bulunduğu ve üzerinde ''Sıra kimde?'' yazılı afişin arkasında toplanarak, davayı protesto amacıyla çeşitli slogan attı. Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Birdal, ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik yapıldığı iddia edilen operasyon sonucunda, siyasi parti ve platformlarda demokratik ve meşru siyaset yapan arkadaşlarının hiçbir ilişkileri olmadığı halde örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandıklarını iddia etti. Grubun arasında bulunan İsveç Milletvekili Amaneh Kakabaveh de yaptığı açıklamada, ''Umarım bir daha Türkiye'ye bu davaları izlemeye gelmem'' dedi. Grup üyeleri, basın açıklamasının ardından davanın görüleceği Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi önüne gelerek duruşmanın başlamasını bekledi.