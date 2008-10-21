"Devrim Arabaları"nın galası yapıldı

İstinye Park AFM Sinemaları'ndaki galada yönetmen Tolga Örnek, filmin insanların karşılaştıkları zorlukları anlattığını belirterek, "Türkiye'de iyi şeyler olduğunu gösteren bir proje Devrim Arabaları filmi. Türkiye'de iyi işler yapılıyor, iyi şeyler oluyor ama bazen bu iyi yapılan şeyler unutuluyor. Unutulan kahramanları anlatıyor bu film" diye konuştu.Filmin oyuncularından Vahide Gördüm de "Seyirciyi çok güzel bir film bekliyor. Oldukça duygusal bir film oldu. Hatta seyirciyi bu filmin biraz silkeleyeceğini de söyleyebilirim." dedi.Altan Gördüm de filmde eşi Vahide Gördüm ile çok kısa sahneleri olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:"Biz aslında birçok kez birlikte oynamıştık eşimle daha önce. Ama bu filmde bir eşi canlandırmıyoruz. Benim oynadığım karakter biraz sıra dışı. Mesleğindeki doğrulardan vazgeçmeyen bir adam. Aksi bir adam. Beni de bu özelliği çok çekti ve keyiflendirdi. Onu oynamak istedim."Selçuk Yöntem ise "Filmdeki en önemli kelime 'keşke' bence. Keşke böyle olmasaydı, araba sektörü daha da başka bir yerde olurdu. Bunu filmde göreceğiz." ifadesini kullandı.Galaya, emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.