-"Devletin bakanı her yere gider" MERSİN (A.A) - 02.01.2012 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakan ve milletvekilleri bu ülkenin her yerine gider, engellemek hiç kimsenin haddine değil'' dedi. Şandır, Mersin'in Erdemli ilçesinde ''Şehitler Diyarından Anadolu'ya'' konulu seyyar Çanakkale sergisini gezerek, müze sorumlusu Serdal Baldır'dan bilgi aldı. Şandır, bir gazetecinin, ''Irak sınırındaki olay sonrası BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan'ın, taziye çadırına gelinmemesi şeklinde sözlerinin medyada yer aldığının'' hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakan ve milletvekilleri bu ülkenin her yerine gider, engellemek hiç kimsenin haddine değil. Hiç kimse kendinden menkul iddiaların peşinde bulunmamalıdır. Bu millet hiç kimsenin önünde diz çökmemiştir, hiç kimsesin de bu milleti tehdit etmeye gücü yetmez ve haddi değildir. Gereken cevabı milletimiz verecektir.'' Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşanan olayın, ''Türkiye'nin kötü yönetildiğinin ispatı'' olarak niteleyen Şandır, şöyle devam etti: ''Bu topraklar üzerinde sanki paralel bir devlet yapılanması varmış gibi beyanların olması, bakanların ve milletvekillerinin bu bölgede yapacağı ziyaretlerin engellenmiş olmasını asla kabul edemeyiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bu topraklarda yaşayan milletin adı da Türk milletidir. Bu gerçeği herkes böyle bilmelidir ve böyle kabul edilmelidir. Bu sergideki eserler de göstermiştir ki, bu toprakları atalarımız kanları ile ödemişler ve vatan haline getirmişlerdir. Hiç kimse, hiçbir güç bu toprakların çakıl taşını, bu topraklarda yaşayan Türk milletinin bir tek ferdini bizden kopartamayacak ve parçalayamayacaktır. Bu sergi bunun en canlı ispatıdır.''