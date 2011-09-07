-"Dev"ler Fransa'ya bileniyor VİLNİUS (A.A) - 06.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde 2. tura yükselen Türkiye, Fransa ile yarın yapacağı E grubu ilk maçının hazırlıklarına başladı. Finallerde 2. tur maçlarının yapılacağı başkent Vilnius'taki Siemens Arena'da başantrenör Orhun Ene yönetimindeki ilk antrenmanda, ''12 Dev Adam'', ısınmanın ardından taktik ağırlıklı maç yaptı. İkinci tur öncesi teknik toplantıya katılan A Milli Takım Menajeri Harun Erdenay ve Milli Takımlar İdari Menajeri Barbaros Akkaş, antrenmanda yer almadı. Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, yönetim kurulu üyeleri Hüsnü Karagözoğlu ve Nuri Tan, genel sekreter Ali Özsoy da izledi. -Emir Preldzic'in 24. yaş günü kutlandı- Antrenmandan sonra Emir Preldzic'in 24. yaş gününü kutlandı. Çalışmanın ardından saha ortasında toplanan oyuncular, 6 Eylül 1987 doğumlu Preldzic'in doğum gününü kutlayarak, hep beraber ''İyiki doğdun Emir'' dediler. Preldzic, daha sonra saha ortasına getirilen pastayı kesti. Oyuncular, kutlamada İstanbul'dan getirilen baklavaları da yedi. -Pau Gasol'a yoğun ilgi- Milli takımdan önce salonda antrenman yapan İspanya'nın yıldız oyuncusu Pau Gasol'a çalışmanın ardından İspanyol medyası büyük ilgi gösterdi. Antrenman sonunda bir anda Pau Gasol'un etrafını saran çok sayıda gazeteci, idman sahasının kenarında yıldız oyuncuyla röportaj yapmaya başladı. İspanyol gazetecilerin bir kısmı sahaya taşarken, bu sırada Türkiye'nin antrenmanı başladı. Bunun üzerine Türk Milli Takımı yetkilileri, görevlilerden sahanın boşaltılmasını istedi. Milli takım ısınırken, bir süre Pau Gasol ile röportaj yapan İspanyol gazeteciler, daha sonra salondan ayrıldı. -Büyükelçiden milli takım onuruna yemek- Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Ömer Altuğ, A Milli Basketbol Takımı onuruna 8 Eylül Perşembe günü yemek veriyor. Vilnius'taki büyükelçilik binasındaki yemeğe TBF Başkanı Demirel, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım teknik heyet ve oyuncularıyla Türkiye'den gelen basın mensupları katılacak.