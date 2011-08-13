-"Dev"ler Almanya'ya yenildi İZMİR (A.A) - 12.08.2011 - Basketbolda, Spor Toto World Cup 10'un ikinci günündeki son karşılaşmada Almanya, Türkiye'yi 79-72 yendi. Karşılaşmaya Pleiss'in pota altından bulduğu sayılarla başlayan Almanya, 5. dakika içinde 5 sayılık farka ulaştı: 10-5. Ömer Onan'ın etkili oyunuyla toparlanan A Milli Takım, Ömer Onan'ın faul atışından bulduğu sayılarla bitime 2 dakika 25 saniye kala beraberliği yakaladı: 13-13. Yakaladığı 7-0'lık seriyle 15-13 öne geçen A Milliler, Oğuz ve Doğuş'la sayılar bulmasına rağmen periyotun son saniyesinde Schaffartzik'in faul atışından bulduğu sayılarla ilk periyotu 21-20 geride tamamladı. İkinci periyotun ilk 2,5 dakikalık bölümünde üst üste basketler bulan ve farkı 8 sayıya çıkaran (28-20) Almanya karşısında A Milli Takım hücumda yakaladığı düşük şut yüzdesiyle istediği oyunu ortaya koyamadı. 18. dakika içinde Benzing'in 3 sayılık basketiyle 13 sayılık farkı (39-26) yakalayan Almanya önünde Ay yıldızlılar Ersan ve Ömer Onan'la sayılar buldu. Devrenin bitimine 40 saniye kala aradaki farkı 8 sayıya (33-41) indiren A Milli Takım önünde Almanya devreyi 43-35 üstün bitirdi. Üçüncü periyota Ender'in 3 sayılık basketiyle başlayan A Milli Takım karşısında aradaki farkı koruyan Almanya, 24. dakikada Pleiss'in 3 sayılık basketiyle 13 sayılık farka ulaştı: 53-40. Ender, Cenk ve Ersan'ın basketleriyle 8-0'lık seri yakalayan Ay yıldızlılar 26. dakika içinde aradaki farkı 5 sayıya indirdi: 53-48. Ancak toparlanan Almanya, Schaffartzik ve Staiger'ın 3 sayılık basketleriyle farkı 13 sayıya çıkardı: 63-50. Son bölümde Hidayet'le sayılar bulan Ay yıldızlılar 3. periyotu 63-54 geride tamamladı. Son periyotun ilk 2 dakikasını 67-57 üstün geçen Almanya karşısında Hidayet ve Ersan'la sayılar üreten Türkiye, Ömer Onan'ın basket faulüyle bitime 5 dakika kala aradaki farkı 3 sayıya indirdi: 71-68. Ancak aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Almanya, son dakikasına 75-70 üstün girdiği müsabakayı 79-72 galip tamamladı. Almanya maçında forma giyen Doğuş Balbay, ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Ay yıldızlılarda Hidayet Türkoğlu, bitime 45 saniye kala oyundan çıktıktan sonra soyunma odasına gitti. Salon: Halkapınar Hakemler: Murat Biricik xx, Sergei Zashcuk xx (Ukrayna), Aleksander Glisic xx (Sırbistan) Almanya: Hamann xx 3, Schwelthelm xx 7, Benzing xxx 16, Jagla xx 4, Pleiss xxx 20, Schultze xx 2, Schaffartzik xxx 15, Wysocki x, Zwiener xx 2, Staiger xx 5, Ohlbrecht xx 5 Türkiye: Ender xx 7, Ömer Onan xxx 22, Hidayet xx 10, Ersan xx 10, Enes xx, Cenk xx 5, Barış x 4, Oğuz xx 4, Doğuş xx 2, Emir xxx 8, Furkan xx 1. periyot: 21-20 Devre: 43-35 (Almanya lehine) 3. periyot: 63-54 5 faulle çıkan: 34.54 Schwetheim (Almanya)