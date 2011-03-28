-"DER'A'DA GÜVENLİK GÜÇLERİ ATEŞ AÇMADI" ŞAM (A.A) - 28.03.2011 - Suriyeli yetkili bir kaynak, "Der'a kentinde bugün meydana gelen gösteride güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığı" yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi. Resmi haber ajansı SANA'ya açıklama yapan yetkili, "Der'a kentinde bugün öğleden sonra göstericilere güvenlik güçleri tarafından ateş açılmasına ilişkin haberler tamamen yanlıştır" dedi. -2 MUHABİR SERBEST BIRAKILDI Reuters ajansının, Suriye'de kaybolduğunu duyurduğu 2 muhabirinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı ve serbest bırakıldıkları anlaşıldı. Her ikisi de Lübnan vatandaşı olan televizyon yapımcısı Eyat Basma ve kameraman İzzet Baltacı'nın, planlandığı gibi dün akşam Suriye'den Lübnan sınırına gelmedikleri ve kendilerine telefonla ulaşılamadığı belirtilmişti. Muhabirlerin 2 günlük gözaltının ardından bugün bırakıldıkları ve Lübnan'a ulaştıkları, durumlarının iyi olduğu bildirildi.