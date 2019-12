-"Depremle ilgili doğru olmayan haberler var" ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van'da meydana gelen depremin ardından verilen haberlerle ilgili olarak, ''Eğer biz televizyonların verdiği haberlere bakarsak, ilk verilen haber şöyleydi; 'Van havaalanı kullanılamaz durumda. Ağrı'dan, Erzurum'dan ulaşılıyor' diye. Halbuki böyle bir şey yok. sürekli olarak Van havaalanı kullanılabildi. Bu kadar açık ve net, ne yazık ki doğru olmayan haberler var'' dedi. Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Van'da meydana gelen depremin ardından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ulaştırma Bakanlığının, kendi iş makinelerini seferber ettiği kadar, insan ve malzeme naklini kolaylaştıracak önlemler aldığını belirten Erdoğan, yardım sevkıyatını sağlamak amacıyla Van havaalanının takviye edildiğini söyledi. PTT Genel Müdürlüğünün, yardım malzemelerini bölgeye kargo ücreti alınmaksızın gönderme kararı aldığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, iletişimin sağlıklı çalışabilmesi için TÜRKSAT tarafından bölgeye anten sistemi yerleştirildiğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Afetler düşünülerek, bu haziran ayında Ulaştırma Bakanlığımız tarafından Türkiye'de 25 ayrı bölgeye seyyar baz istasyonları gönderilmişti. Bunlardan biri de Van'da bulunuyordu. Depremin şiddeti nedeniyle, Van'daki bu seyyar baz istasyonuna ek olarak 28 adet daha seyyar baz istasyonu özellikle çadır kentlere kuruldu. Bu arada GSM şirketlerimizi de buradan özellikle tebrik ediyorum. İletişimde, bu boyutta bir afete rağmen sıkıntı çok çok kısmi kaldı. Rahatlıkla enkaz altında kalanlarla bile bu iletişim sağlanabildi, görüşmeler yapılabildi. 3 şirketimiz tarafından da Van'da yaşayan aboneler için ücretsiz konuşma imkanı sağlandı. İçişleri Bakanlığımız, Ağrı Valisi ve 5 mülki idare amirini çalışmalarda koordinasyonu sağlamaları için Van'a görevlendirdi. Maliye Bakanlığımız, Van ilinin tamamında, Bitlis'in Adilcevaz ve Ağrı'nın Patnos ilçelerinde 23 Ekim'den itibaren mücbir sebep hali ilan etti. Buna göre; tüm beyanname ve vergilerin bildirim ve ödeme süreleri ileri bir tarihe ertelendi. Her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ödeme süresi yine aynı şekilde ileri bir tarihe atıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, depremden zarar gören KOBİ'lerimizle, esnaf ve sanatkarlarımıza 100 bin lira üst limitli acil destek kredisi sağlamaya başladı. Bu kredilerin ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 2 yıl geri ödemeli olacak ve faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Van Organize Sanayi bölgemizde hasar olmadığı, Erciş Küçük Sanayi Sitesi'ndeki küçük çaplı hasarların da acilen tamir edileceği yine bakanlığımız tarafından açıklandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, deprem nedeniyle oluşan hayvan kayıplarının telafi edilmesi, zirai kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi ve çiftçilere faizsiz kredi sağlanması için çalışmalarını başlattı. Ziraat Bankası, tarımsal kredi borçlarını, Halk Bankası da esnaf kredi borçlarını 1 yıl süreyle erteleyecek. Faiz uygulaması olmayacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız deprem bölgesinde çalışmalarını tamamladı. Çok şükür hiçbir sosyal bakım merkezinde kaybımız yok. Sevgi evlerinde, çocuk evlerinde, bakım merkezlerinde, kadın konuk evlerinde kalan vatandaşlarımız güvenli yerlere taşındılar ve kendilerine psikolojik destek sağlanıyor. Çalışma Bakanlığımız deprem bölgesinde Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını devreye aldı. Depremden etkilenen ve en az 4 hafta faaliyette bulunamayacak işverenler, 3 ay süre ile her bir işçi için aylık 497 ile bin 247 lira arasında ödeme yapabilecekler. Deprem tarihinden itibaren 3 aylık süre için tahakkuk edecek prim borçları da 1 yıl süreyle ertelendi.'' Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın bölgede incelemelerini sürdürdüğünü anlatan Başbakan Erdoğan, ayrıca bu bakanlığa bağlı 210 teknik personelin de yine deprem bölgesinde olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Burada inşallah şu anda bir sendikamızın bitmek üzere olan 1250 adet civarında konutları var. Bu sendikamızla arkadaşlarımız görüşmelerini yapıyorlar. Onlarla anlaşabilirsek onların bu konutlarını biz devralıp, onlara yeniden bu konutları inşallah uygun gördükleri, uygun göreceğimiz bir yerde başlamak ve 1250 konutla bir defa ilk etapta süratle oraya yerleşim sağlayalım istiyoruz'' dedi. TOKİ'nin yaptığı 50 adet bitmiş konutun en acil ihtiyacı olan depremzedelere vermek istediklerini belirten Başbakan Erdoğan, Erciş'de inşaatına yeni başlanmış TOKİ konutlarını da 6 ayda tamamlamak istediklerini ifade etti. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Van ve Erciş'teki tüm spor tesislerini ve sahalarını çadır kent ve hastaneye dönüştürmek suretiyle burada önalınmış vaziyette. Bölgedeki öğrenci yurtlarımızda kalan öğrenciler, Van merkez, Siirt ve Diyarbakır'a nakledildi ve ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca bu bölgedeki öğrencilerimizin yurt ücretleri ertelendi. Türkiye genelinde, ailesi Van'da yaşayan öğrencilerden de 3 ay süreyle yurt ücreti alınmayacak. Erciş'te yıkılan öğrenci yurdunun yerine TOKİ vasıtasıyla 600 öğrenci kapasiteli yeni bir yurdu Erciş'te yapacağız. Enerji Bakanlığımızın çabalarıyla, şu anda Van merkezinin yüzde 100'üne yakın kısmına elektrik veriliyor. Verilemeyen bölgelerde de arama kurtarma çalışmaları devam ettiği için tedbiren kesinti yapılıyor. Erciş'in yüzde 90'ına elektrik veriliyor. Burada verilemeyen kısımlarda arama kurtarma çalışmaları devam ettiği için kesinti yapılıyor. Yani elektrik enerjisi noktasında da aslında sıkıntımız yok. Bölgeye kömür sevkıyatını hızlandırdık. Günlük 2 bin ton kömürü ihtiyaç duyulan yerlere gönderiyoruz. Maden kazalarında tecrübeli Türkiye Taşkömürü Kurumunun 91 kişilik ekibi de bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede şu an için doğalgaz kaçağı yok. Muhtemel sızıntı riskleri dikkatle takip ediliyor. Van'a doğalgaz kesintisiz veriliyor. Gaz şebekesinde hasar olan yerler kapatıldı, hasarlı yerler dışına gaz arzı sağlanıyor. Ayrıca, hastaneler gibi acil gaz ihtiyacı olan tesislere de çok hızlı şekilde şebeke döşeniyor ve doğalgaz temini yapılıyor.''