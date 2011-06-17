-"DEPREM DEDE"DEN DEPREMZEDELERE VAAZ KÜTAHYA (A.A) - 17.06.2011 - Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, "(Deprem olacak mı) sualini sormak yerine, deprem olacak gerçeğini kabul edip birlikte yaşamak zorundayız" dedi. "Deprem Dede" diye tanınan Prof. Dr. Işıkara, 19 Mayıs'ta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelen Kütahya'nın Simav ilçesinde, Halil Ağa Camisi'nin bahçesinde kılınan cuma namazı öncesi cemaate "deprem" konulu vaaz verdi. İlçede büyük deprem riskinin kalmadığını belirten Işıkara, artçı sarsıntıların da giderek zayıflamasıyla hiç hasar bulunmayan konut veya iş yerlerine girilebileceğini söyledi. Simav'da hayatın normale dönmemesi için hiçbir neden bulunmadığını ifade eden Işıkara, şöyle konuştu: "Şunu iyi bilmek lazım. Senelerimi depremlerin önceden bilinebilmesi çalışmalarına harcadım. Bugün için bir depremin ne zaman olacağını söylememiz mümkün değil. Bilim bir depremin ne zaman olacağını söyleyemiyor, nerede, ne büyüklükte olacağını söylüyor. Mühim olan da zamandır. Çünkü 'nerede, ne büyüklükte' dediğiniz zaman, Türkiye bir deprem ülkesidir, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, deprem üreten bir odakla baş başasınız demektir. (Deprem olacak mı) sualini sormak yerine, deprem olacak gerçeğini kabul edip birlikte yaşamak zorundayız." Ev ve iş yerlerine Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerektiğini anlatan Işıkara, vatandaşlardan bölgede büyük deprem olacağına ilişkin söylentilere itibar etmemelerini istedi. Işıkara, az hasarlı evler için resmi kurum ve kuruluşların yetkilileriyle görüşülebileceğini dile getirerek, "Bir deprem felaketi yaşadınız. Çok geçmiş olsun" diye konuştu. Cuma namazından sonra Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okuluna giderek öğrencilere depremden önce alınması gereken önlemler ve deprem sırasında yapılması gerekenler hakkında sunum yapan Işıkara, çadır kentte kalan vatandaşlarla da görüştü.