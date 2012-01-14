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Dünya

"Denktaş bir kahramandı" ANKARA (A.A)

14 Ocak 2012 13:30

-"Denktaş bir kahramandı" ANKARA (A.A) - 14.01.2012 - Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ardından "Büyük Türk milletinin bir ferdi olmayı her zaman en büyük gurur addetmiş olan Sayın Denktaş, Türk milletinin zor zamanlarda bağrından bir kahraman doğurma geleneğini bizlere hatırlatan ve gelecekte de hatırlatacak olan üstün bir lider olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır" dedi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Türk milletinin ve onun ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının ebedi kahramanı Sayın Rauf R. Denktaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz" denilerek, şunlar kaydedildi: "Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin varolma mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının ve Anavatanı Türkiye'nin en büyük güvencesi ve gururu olan Sayın Rauf. R. Denktaş, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ötesinde, dünya ölçeğinde takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla, çağımızın en haklı davalarından birinin savunucusu olarak, kalplerimizdeki müstesna yerini muhafaza edecektir. Kıbrıs Türk halkının lideri Sayın Denktaş, tüm hayatını adadığı haklı Kıbrıs davasını büyük bir özveri ve dirayetle savunurken, bu süreçte Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde her tür zorluğun üstesinden gelerek halkına bir devlet armağan etmiş ve bu devletin çağdaş, demokratik ve milli değerlerle yüceltilmesini başarmıştır." Açıklama, şöyle devam etti: "Yürüttüğü siyasi mücadelenin yanı sıra, dünya liderlerinde eşine ender rastlanan sanat, kültür ve düşünce adamı olma vasfıyla da hatırlanacak olan büyük lider Denktaş'ın kaybına üzülürken, Türk milletine miras bıraktığı, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere, tüm eserlerinin, gerek şimdiki gerek gelecek kuşaklara ışık tutacağının ve haklı bir davayı, adil, kalıcı bir çözüme ulaştırma ülküsüne feyz vereceğinin muhakkak olduğunu düşünüyoruz. Büyük Türk milletinin bir ferdi olmayı her zaman en büyük gurur addetmiş olan Sayın Denktaş, Türk milletinin zor zamanlarda bağrından bir kahraman doğurma geleneğini bizlere hatırlatan ve gelecekte de hatırlatacak olan üstün bir lider olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Bu elim günde başta ailesi olmak üzere, tüm Türk milletine başsağlığı ve sabır dilerken, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle kader birliğimizi bir kez daha vurguluyor ve acılarını yürekten paylaşıyoruz. Büyük kahraman Denktaş'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun."

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