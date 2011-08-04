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Spor

"DENİZLİSPOR BU İŞLERİN İÇİNDE ASLA OLMAZ" DENİZLİ (A.A)

04 Ağustos 2011 20:22

-"DENİZLİSPOR BU İŞLERİN İÇİNDE ASLA OLMAZ" DENİZLİ (A.A) - 04.08.2011 - Denizlispor Başkanı Hasan Kıbrıslıoğlu, Denizlispor-Fenerbahçe maçında, Galatasaray'ın kendilerine teşvik primi gönderdiği iddiasıyla ilgili, ''Denizlispor bu işlerin içinde asla olmaz, olmayacak da'' dedi. Kıbrıslıoğlu, Süper Lig'de 2005-2006 sezonunun son haftasında oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Denizlispor-Fenerbahçe maçında Galatasaray Kulübü'nün teşvik gönderdiği iddiasıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizlispor'un etik değerlere önem veren bir kulüp olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Bunları, bilmiyorum yine Aziz Yıldırım mı gündeme getirdi? Denizlispor'un etik değerlere önem verdiğini, ahlaklı bir yapı içinde yarıştığını hep söylüyoruz. O dönemde belki yönetimde değildik ama bizim olup olmamamız önemli değil. O günkü yönetim de aynı değerlere önem veren arkadaşlardan kuruluydu. Bu tür bir şike davasının Denizlispor camiasında konuşulmasını hiç aklımdan geçirmiyorum. Bu tür konuşmalara artık bir son verilmesini binlerce defa söyledik. Denizlispor bu işlerin içinde asla olmaz, olmayacak da.''

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