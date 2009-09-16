"Deniz'in çıkacağı günü iple çekiyorum"

Deniz Seki’nin Ekim ayında görülecek davasını sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Hüsnü Şenlendirici “ O günü iple çekiyordum” dedi.

Deniz Seki ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin basının gündeminden inmeyen ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, bunun kendisine asla bir fayda getirmediğini belirtti. Eskiden müzisyenler arasında daha fazla popüler olduğunu söyleyen Şenlendirici, bir dönem aşk yaşadığı şu an cezaevinde bulunan Seki'yi çok özlediğini de itiraf etti.

“Onu çiçekle bekleyeceğim”

Ünlü klarnetçi; Deniz Seki'nin şu an cezaevinde olmasının kendisini çok üzdüğünü belirterek; Deniz Seki'nin cezaevinden çıkmasını dört gözle beklediğini dile getirdi. Şenlendirici "İçeriden çıkacağı günü iple çekiyorum. Onu, çıkacağı gün cezaevi kapısında çiçekle bekleyeceğim. Umarım eski güzel günlerine geri dönecek. Çünkü onun kadar özgür bir kadının orada olması çok üzücü. Umarım yeniden onu sevenlerle buluşup güzel şarkılarını onlar için seslendirir" dedi.

Magazin programlarından bugüne kadar kendisine hiçbir fayda gelmediğini belirten Şenlendirici, Sibel Can ile hakkında çıkan aşk dedikodularına ise gülerek "Bu kadar komik bir durum olabilir mi?" dedi