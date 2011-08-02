-"DENİZ FENERİ e.V."DE 5 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Sunucu Uğur Arslan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere 4 kişiyle birlikte İstanbul'da gözaltına alındı. Arslan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını, toplam 5 kişi olduklarını, aralarında Kanal 7 yöneticilerinin de bulunduğunu ifade etti. Kendilerine ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Savcılığınca ifadelerine başvurulacağının söylendiğini belirten Arslan, polis nezaretinde bugün uçakla Ankara'ya götürüleceklerini kaydetti. Kanal 7 yöneticilerinden Harun Kapıyoldaş, Muzaffer Şafak ve Mustafa Bölükbaşı ile Beyaz Holding'den bir kadın yetkilinin de gözaltına alındığı öğrenildi.