-"DEDE-TORUN" İÇİN ÖZEL LOKAL ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde dedeler ve torunlarının birlikte zaman geçirecekleri özel bir mekan oluşturuldu. ''Dedeler ve Torunlar Lokali'' adıyla açılan sosyal tesislere torunlarıyla birlikte gelen yaşlılar, burada yaşıtlarıyla sohbet ederek zaman geçirirken, torunları da kendileri için hazırlanan alanda oyunlar oynuyor. Pursaklar Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kayaer, yaptığı açıklamada, bugüne kadar hayata geçirdikleri çeşitli sosyal projelerle kadınlar ve çocuklara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, şimdi de ilçede yaşayan yaşlı ve emekliler için önemli bir projeye imza attıklarını söyledi. ''Acaba dedeler için özel bir mekan yapılabilir mi?'' düşüncesinden hareketle ''Dedeler ve Torunlar Lokali'' projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Kayaer, ''Emekli olmuş ve çalışmayan bir çok vatandaşımız var ve onların büyük bir bölümü gün içinde vakit geçirecek bir yer bulamıyor. Bir çoğu da evlerinde torunları ile vakit geçirmek zorunda kalıyorlar. Biz de açtığımız lokalle dede ve torunlarına sıcak bir ortam oluşturduk'' dedi. Lokale sabah saatlerinde gelenlere çay ve simit ikramında bulunduklarını Osman Kayaer, sözlerine şöyle devam etti: ''Buraya gelen dedeler birbirleriyle sohbet ediyorlar, televizyon seyrediyorlar. Torunları ise kendileri için özel olarak hazırlanan oyun alanlarında güven içinde vakit geçiriyorlar. Yaptığımız çalışmalarla buranın kültürel ve sosyal anlamda daha da aktif olması için çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Lokalin müdavimlerinden Naci Şentürk ise emekli olduktan sonra zaman geçirmek için gidecek yer bulamadığını belirterek, ''Bize yönelik böyle bir yer açıldığı için çok mutluyuz. Koşa koşa buraya geliyorum. Torunumu da getiriyorum. Hanımlar da çok memnun'' dedi.