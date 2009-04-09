"Deccal'im" deyip oğlunu öldürdü

Oğluyla birlikte atış poligonuna giden ve kendisinin Deccal olduğuna inanan şizofren bir anne, atış kabinindeki oğlunu öldürüp intihar etti



Oğlu poligonda hedefe ateş ettiği sırada sessizce arkadan yaklaşan anne, oğlunun kafasına ateş ederek öldürdü. Kendisinin Deccal olduğuna inanan ve şizofren olduğu belirtilen anne, oğlunu öldürdükten sonra silahı beynine dayayarak intihar etti.



ABD'nin Florida eyaletinde 44 yaşındaki Marie Moore oğluyla birlikte atış poligonuna gitti. Kendisinin lanetli olduğu hissine kapılan kadın, 20 yaşındaki oğlunu öldürerek cennete gönderdiğini düşündü. Kadın kendisinin ise Tanrı tarafından cezalandırılarak cehenneme gönderileceğini tasavvur ediyordu.



Oğlunun beynine kurşun sıkarak öldüren kadın, oğlunun cansız bedeninin yere düştüğünü gördükten sonra, silahın namlusunu ağzına sokarak bir el ateş etti. Kadın hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Akıl hastası olduğu belirtilen Marie Moore bıraktığı veda notunda, "Çok üzgünüm. Oğlumu cennete, kendimi ise cehenneme göndermek zorundaydım" diye yazdı.

