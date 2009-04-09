T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Deccal'im" deyip oğlunu öldürdü

ABD'de akıl hastası bir anne, birlikte poligona gittiği oğlunu kafasına ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti

09 Nisan 2009 03:00

Oğluyla birlikte atış poligonuna giden ve kendisinin Deccal olduğuna inanan şizofren bir anne, atış kabinindeki oğlunu öldürüp intihar etti

Oğlu poligonda hedefe ateş ettiği sırada sessizce arkadan yaklaşan anne, oğlunun kafasına ateş ederek öldürdü. Kendisinin Deccal olduğuna inanan ve şizofren olduğu belirtilen anne, oğlunu öldürdükten sonra silahı beynine dayayarak intihar etti.

ABD'nin Florida eyaletinde 44 yaşındaki Marie Moore oğluyla birlikte atış poligonuna gitti. Kendisinin lanetli olduğu hissine kapılan kadın, 20 yaşındaki oğlunu öldürerek cennete gönderdiğini düşündü. Kadın kendisinin ise Tanrı tarafından cezalandırılarak cehenneme gönderileceğini tasavvur ediyordu.

Oğlunun beynine kurşun sıkarak öldüren kadın, oğlunun cansız bedeninin yere düştüğünü gördükten sonra, silahın namlusunu ağzına sokarak bir el ateş etti. Kadın hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Akıl hastası olduğu belirtilen Marie Moore bıraktığı veda notunda, "Çok üzgünüm. Oğlumu cennete, kendimi ise cehenneme göndermek zorundaydım" diye yazdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24