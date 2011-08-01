T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"DAWN" VESTA VE CERES YOLUNDA LOS ANGELES (A.A)

01 Ağustos 2011 20:20

-"DAWN" VESTA VE CERES YOLUNDA LOS ANGELES (A.A) - 01.08.2011 - ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın ''Dawn (Tan)'' uzay aracı, Mars ile Jüpiter arasında bulunan göktaşları ve asteroidler kuşağının en büyük iki asteroidi olan Vesta ve Ceres yolunda. Dünya'dan 175 milyon kilometre uzakta olan Tan uzay aracı şu anda Vesta'ya 2 bin 700 kilometre uzaklıkta. California-Pasadena'daki 80 yıllık Jet Motorları Araştırma Merkezi'nin Dawn projesinin Müdürü Christopher Russell ile proje başmühendisi Marc Reyman ''Milyarlarca yıldır burada ne olduğununa bakıyoruz. Yörüngeyi tutturmak sıkıcı yorucu iş ama heyecan dolu'' ifadelerini kullandılar. Vesta ve Ceres için 2007'de fırlatılan Dawn, 530 kilometre çapındaki Vesta'ya geldikten sonra 2015'te asteroid kuşağının en büyük göktaşı olan 950 kilometre çapındaki Ceres'e yönelecek. 2 milyar 720 milyon kilometre yol kateden Dawn, yaklaşık 4,5 milyar yıl yaşındaki Dünya'nın üye olduğu Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkında bilgilere katkı sağlayacak. Dawn, onu bozmamak için buz örtülü Ceres'in çok yakınından geçmeyecek. Vesta ile Ceres'in sıcaklıkları sıfırın altında 118 ila sıfırın altında 18 derece. Eski Roma'da ev tanrıçası Vesta, Alman gökbilimci Heinrich Wilhelm Olbers (1758–1840) tarafından 29 Mart 1807'de keşfedildi. Ceres ise 1 Ocak 1801'de İtalyan astronomu Guiseppe Piazzi'nin (1746-1826) teleskobu sayesinde bulundu. Gökbiliminde asteroid (yıldızcık), genellikle 1-2 kilometre çapından büyük göktaşlarına deniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24