-"DAWN" VESTA VE CERES YOLUNDA LOS ANGELES (A.A) - 01.08.2011 - ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın ''Dawn (Tan)'' uzay aracı, Mars ile Jüpiter arasında bulunan göktaşları ve asteroidler kuşağının en büyük iki asteroidi olan Vesta ve Ceres yolunda. Dünya'dan 175 milyon kilometre uzakta olan Tan uzay aracı şu anda Vesta'ya 2 bin 700 kilometre uzaklıkta. California-Pasadena'daki 80 yıllık Jet Motorları Araştırma Merkezi'nin Dawn projesinin Müdürü Christopher Russell ile proje başmühendisi Marc Reyman ''Milyarlarca yıldır burada ne olduğununa bakıyoruz. Yörüngeyi tutturmak sıkıcı yorucu iş ama heyecan dolu'' ifadelerini kullandılar. Vesta ve Ceres için 2007'de fırlatılan Dawn, 530 kilometre çapındaki Vesta'ya geldikten sonra 2015'te asteroid kuşağının en büyük göktaşı olan 950 kilometre çapındaki Ceres'e yönelecek. 2 milyar 720 milyon kilometre yol kateden Dawn, yaklaşık 4,5 milyar yıl yaşındaki Dünya'nın üye olduğu Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkında bilgilere katkı sağlayacak. Dawn, onu bozmamak için buz örtülü Ceres'in çok yakınından geçmeyecek. Vesta ile Ceres'in sıcaklıkları sıfırın altında 118 ila sıfırın altında 18 derece. Eski Roma'da ev tanrıçası Vesta, Alman gökbilimci Heinrich Wilhelm Olbers (1758–1840) tarafından 29 Mart 1807'de keşfedildi. Ceres ise 1 Ocak 1801'de İtalyan astronomu Guiseppe Piazzi'nin (1746-1826) teleskobu sayesinde bulundu. Gökbiliminde asteroid (yıldızcık), genellikle 1-2 kilometre çapından büyük göktaşlarına deniyor.