-"DAVUTOĞLU-KİPRİANU TARTIŞMADI ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, AB dışişleri bakanlarının "Gymnich" tipi gayrı resmi toplantısında, Türk tarafının Kıbrıs sorununa bir an önce çözüm bulunması yönündeki iradesini tekrarladığı ve Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu ile Rum basınında iddia edilenin aksine karşılıklı tartışma olmadığı belirtildi. Diplomatik kaynaklar, Rum basınında Davutoğlu ile Kiprianu'nun toplantı çerçevesinde karşılıklı tartışmaya girdiği yönünde çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını ifade etti. Davutoğlu'nun toplantı çerçevesinde bütün AB ülkelerine hitaben konuştuğunu, Kiprianu'nun da AB üyesi olarak o toplantıda bulunduğunu hatırlatan aynı kaynaklar, Davutoğlu'nun konuşmasında Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu yinelemesinin ardından, bu konuda iki büyük sıkıntı bulunduğunu, bunların da Rumların tutumu nedeniyle bir türlü çözümlenemeyen Kıbrıs sorunu ve Fransa'nın blokajı olduğunu kaydetti. Kıbrıs sorununun çözümü için 2004 yılından beri Türk tarafının elinden geleni yaptığına, ancak karşı tarafta aynı çabanın bulunmadığına dikkati çeken Davutoğlu, bu nedenle sorunun çözümsüz kaldığını belirterek, AB'nin sorunlu bir ülkeyi üye yaparak hata ettiğini vurguladı. Davutoğlu, Slovenya ile Hırvatistan arasındaki sınır sorununun çözümü için çaba sarf etmiş olan AB'nin Kıbrıs sorunu için bunu yapmadığını ifade ederek, sınır sorunu olan bir ülkeyi üyeliğe kabul etmelerinin sıkıntılarının hep beraber çekildiğini bildirdi. Bakan Davutoğlu'nun Türk tarafının arzusunun Kıbrıs sorununun bir an önce, hatta yılbaşından önce çözümü olduğunu da söyledi, ancak bunun için aynı çabanın, AB dahil olmak üzere başkaları tarafından da gösterilmesi gerektiğini belirtti. Edinilen bilgiye göre, Kiprianu da Davutoğlu'nun konuşmasının ardından söz alarak, Kıbrıs sorununun 2004'te başlamadığı yolundaki ve benzeri Rum görüşlerini yeniledi. Fileleftheros gazetesinde "Brüksel'de Kiprianu-Davutoğlu kavgası" başlığıyla çıkan haberde, Davutoğlu ile Kiprianu'nun Kıbrıs sorunu konusunda "çatışma yaşadıkları" iddia edilmişti.