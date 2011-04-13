-"DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ" İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddia edilen eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılandığı davanın, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ''Devrimci Karargah Örgütü'' davasıyla birleştirilmesine karar veren mahkeme heyeti, sağlıklı bir yargılama için birleştirmenin gerekli olduğunu bildirdi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, kararında, davaların birleştirilmesindeki temel amacın, yargılama birliğini sağlamak, delillerin daha sıhhatli değerlendirilmesi, yargılamanın daha kısa sürede ve süratle sonuçlanmasını sağlayarak, dava ekonomisi ilkelerine uygun hareket etmek olduğunu vurguladı. İddianamenin kabulüyle kamu davasının açıldığı ve kovuşturma evresine başlandığı, yargılamanın her aşamasında davaların birleştirilmesinin mümkün olduğu belirtilen kararda, ceza yargılamasına esas olan yüz yüzelik ilkesi ve doğrudan doğruyalık ilkesi dikkate alındığında, aralarında fiili ve hukuki bağlantı bulunan ceza davalarının yargılamanın başında birleştirilmesi ve esas yargılamayı yapacak mahkemece sanık savunmalarının alınıp değerlendirilmesinin, ceza yargılamasının temel amacına daha uygun düşeceği kaydedildi. Görülmekte olan dava dosyasında sanıkların, ''Devrimci Karargah silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve bu örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla yargılandıkları hatırlatılan kararda, iddia konusu ''Devrimci Karargah silahlı terör örgütü'' ile ilgili olarak yerel mahkemelerce sonuçlanmış ve Yargıtay denetiminden geçmiş herhangi bir dava bulunmadığı, iddia konusu silahlı terör örgütüyle ilgili ana dava dosyasının İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde olduğu ifade edildi. Kararda, söz konusu örgütle ilgili olarak tüm delillerin, örgüt adına işlendiği iddia edilen eylemlerin yargılamasının İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki bu dosyada devam ettiği, her iki dava dosyanın birleştirilmesinin CMK'nın 8 ve devamı maddelerinde düzenlenen birleştirmenin temel amacına hizmet edeceği belirtilerek, bu aşamada sağlıklı bir yargılama için birleştirmenin gerekli olduğu anlaşıldığından, dava dosyasının İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleştirilmesine karar verildiği bildirildi. Urfi Çetinkaya'nın avukatının müdahil olma talebinin, asıl yargılamanın yapılacağı mahkemece değerlendirilmesi öngörülen kararda, sanıkların tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.