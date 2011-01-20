-"DANIŞTAYIN KARARI TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ DÜZEY İLE BAĞDAŞMIYOR" ÇUBUK (A.A) - 19.01.2011 - Hüseyin Yiğiner - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, Danıştayın, başörtülü öğrencilerin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına (ALES) girmesine izin veren düzenlemeyi durdurmasına ilişkin, ''Danıştayımızın kararını Türkiye'nin geldiği düzey, dünya demokrasisi ve Cumhuriyetin misyonu ile bağdaşır görmüyorum. Sanıyorum Danıştay da yakın gelecekte kararını yeniden gözden geçirir'' dedi. Ankara'nın Çubuk ilçesini ziyaretinde soruları yanıtlayan İyimaya, kararın, yargı organının kendi var oluşu, misyonu ve görevleri ile bağdaşmadığını söyledi. Demokrasinin ve hakların çağında, özgürlüklerin vatanı olan Türkiye'de Danıştayın böyle bir karar vermesini ''talihsizlik olarak gördüğünü'' ifade eden İyimaya, demokratik ülkelerde mahkemelerin en temel görevinin özgürlük alanlarını ve hakları genişletmek olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Yargı organlarının böyle bir daraltıcı yoruma gitmesi, kendi var oluşu, var oluş misyonları ve görevleri ile bağdaşmaz. Danıştayımız bir defa bir alan konusunda karar verirken, Anayasal temele, kanuni temele dayanmak zorundadır. Bu konuda Danıştayın öngördüğü karardaki şekilde ne Anayasada, ne de yasalarda bir kayıtlama yoktur. Ben demokrasinin ve hakların çağında özgürlüklerin vatanı olan Türkiye'de Danıştayımızın böyle bir karara ulaşmasını gerçekten bir talihsizlik olarak görüyorum.'' Ahmet İyimaya, 2010 yılında yapılan referandumda milletin ortaya koyduğu büyük iradenin, hem Yargıtayı, hem Danıştayı, hem Anayasa Mahkemesini, hem de siyaset kurumunu demokratik davranmaya mecbur eden bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Kişisel başvuru hakkı şuanda olmaması gereken otoriter kültürün tezahürlerini de ortadan kaldıracak ve buharlaştıracaktır. Özgürlüğün lezzetini hem kurumlara, hem de millete tattıracaktır. Danıştayımızın kararını Türkiye'nin geldiği düzey, dünya demokrasisi ve Cumhuriyetin misyonu ile bağdaşır görmüyorum. Sanıyorum Danıştay da yakın gelecekte kararını yeniden gözden geçirir.'' Esasen kararı iptal edilen kurumun bir hükümet organı olmadığını belirten İyimaya, sözlerini, ''YÖK gereken çareleri tedbirleri, danışarak inceleyerek araştırarak herhalde alacaktır. Bizim programlarımız, projelerimiz temel hak ve özgürlüklerden herkesin nasibini aldığı bir eşitlik vatanı kurmaktır. Bu yolda siyasal yürüyüşümüz, milletin iradesi ile birlikte devam edecektir'' diye sürdürdü. -''BÜYÜK REFORM SEÇİMDEN SONRA YAPILACAK''- CMK'nın 102. maddesi kapsamındaki tahliyeleri de değerlendiren TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı İyimaya, tahliyelerle ilgili bazı yayınlarda, ''yargı organı kullanılarak ince bir toplum mühendisliği projesinin uygulandığını'' söyledi. İyimaya, şunları kaydetti: ''Böyle bir görüşün doğru olmamasını temenni ediyorum. Ama yakın bir gelecekte ve orta gelecekte gerçek ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumun oraya çıkması halinde ben Hikmet Sami Türk hocanın terimi ile meseleye yaklaşıyorum. 'Demek ki bir çürümüşlük var'. Fakat burada şu belli 5 yıllık, 10 yıllık tutuklama sürelerinin tavanlarının tamamen yargı öncesi soruşturma, kovuşturmalarla ilgili olduğunu, yargı kararı öncesi bir dosya hakkında yargı karar vermişse ondan sonraki süreç suçluluk karinesi yerine, suçsuzluk karinesine bırakacağı için 5 yıllık 10 yıllık Yargıtaydaki dosyalar da zaten hüküm sonrası dosyalardır. Ben bu konudaki görüşümü açıkladım, daha sonrada ertesi gün bütün televizyonlar bir toplantıdaki görüşümü ortaya koydu. Arkasından akşam da tahliye kararları tutukluluğa çevrildi. Ben burada bir hukuk hatası olduğunu söylüyorum. Kasti yöndeki emare veya beyanları talihsiz olarak kabul eder, bunların gerçek olması halinde, Türk yargısı bakımından da millet adına kullanılan yargılama egemenliği bakımından da büyük sorunla karşı karşıya olduğumuzu söyleriz.'' Yargı reformunun süreçli bir dinamik olduğunu ifade eden İyimaya, AK Parti'nin kimilerinin hayal edemediği, algılamada zorlandığı bir reform hareketlerini devam ettirdiğini söyledi. İyimaya, şöyle konuştu: ''Yargı reformunda son Anayasa değişikliği ile birlikte büyük adımlar atıldı. Ama önümüzdeki günlerde izleyeceksiniz Adalet Komisyonunda tasarılar görüşülecek, işlenecek ve önemli reformlar yapılacaktır. Ama en büyük reform, aslında seçimlerden sonraki reformdur. Önümüzdeki seçimler sanıyorum milletin kendisinin bir seçimi olacaktır. 'Benim Anayasamı İstiyorum Seçimi' gerçekten milletin tercihini belirleyecektir. Büyük reform seçimden sonra yapılacak.'' İlçede ''agat taşı'' işlemeciliği yapan imalathaneyi gezen ve taşlar hakkında bilgi alan İyimaya, Çubuk Belediye Başkanı Lokman Özden ve AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Acehan ile trafik kazada hayatını kaybeden Ali İhsan Demirci'nin evine taziye ziyaretinde bulundu.