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Dünya

"Çözüm Kıbrıslılar tarafından gelmeli" ATİNA (A.A)

20 Ocak 2012 01:34

-"Çözüm Kıbrıslılar tarafından gelmeli" ATİNA (A.A) - 19.01.2012 - Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros Dimas, 22-24 Ocak tarihlerinde New York Greentree'de yapılacak beşinci üçlü Kıbrıs zirvesi öncesi, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas ile birer telefon görüşmesi yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dimas'ın, Genel Sekreter Ban ile yaptığı görüşmede, Ban'ın Kıbrıs meselesinin çözümü yönündeki çabalarını desteklediğini, ''Kıbrıs sorununun çözümünün kalıcı olması için, dış müdahale, suni zaman dilimleri ve hakemlik olmadan, çözümün Kıbrıslılar tarafından gelmesi gerektiğini'' vurguladığı belirtildi. Dimas'ın görüşmede, ''Kıbrıs Türk tarafının çözüm konusunda geri adım attığını'' iddia ederek kaygılarını dile getirdiği, çözümün BM kararları ve Kıbrıs'ta iki tarafın aldığı kararlar çerçevesinde olması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi. Yunan Dışişleri Bakanı Dimas'ın, Hristofyas ile yaptığı telefon görüşmesinde de iki taraf arasındaki sıkı işbirliği çerçevesinde görüş ve bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, Dimas'ın Hristofyas'a New York'taki görüşmeler için başarılar dilediği ve Atina'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Kıbrıs meselesinin adil, işler ve kalıcı bir çözüm yönündeki çabalarını desteklediğini dile getirdiği bildirildi.

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