-"ÇÖPÇÜ EŞEKLER" EMEKLİYE AYRILDI MANİSA(A.A) - 05.05.2011 - Manisa Belediyesinin yaklaşık 40 yıldır kentin dar sokaklarında çöp toplama işinde kullandığı eşekler ''emekliye ayrıldı''. Belediyenin, kentin dar ve dik sokaklarında çöp toplama işinde kullandığı eşeklerin yerine mini traktörler kullanılacak. ''Emekliye ayrılan'' eşekler ise Spil Dağı'nda doğal ortama bırakılacak. Mini traktörlerin hizmete girmesi dolayısıyla Mutlu Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Manisa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bayram Laçalar, bugüne kadar yedi mahallede sokakların darlığı nedeniyle çöp toplama işinin hayvanlarla yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: ''Yaşadığımız modern çağda artık bu sistemin değişmesi kararını aldık. Mini traktörlerle bu işin daha hızlı ve modern bir şekilde yapılabileceğini tespit ettik. Artık merkeplerle çöp toplama Manisa'da tarihe karışıyor. Bugüne kadar bu işte kullanılan hayvanları da Spil Dağı'nda doğal ortamlarına salacağız.'' Yeni alınan mini traktörlerle üç günde bir girilen dar sokaklara artık her gün girileceğini ve vatandaşların çöp sorunun da ortadan kalkacağını dile getiren Laçalar, ''Bu sayede hizmeti de hızlandırmış olduk. Girilmesi zor olan dar sokaklarda mini traktörlerimizle çöp yığılmalarının önüne geçmiş olduk. Manisa'ya hayırlı olsun. Manisa Belediyesi olarak şimdilik iki mini traktörü yeterli gördük. Ancak ihtiyaç duyulması halinde traktör sayısı artırılacak'' diye konuştu.