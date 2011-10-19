-"Coğrafyamızdaki toplumsal hareketler değişimin kanıtı" İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Bugün coğrafyamızda cereyan eden toplumsal hareketler, değişimin zamanının geldiğinin, geri döndürülemez bir dönüşüm sürecinden geçmekte olduğumuzun kanıtıdır'' dedi. Gül, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan ''27. Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı''nın açılışında yaptığı konuşmada, İSEDAK'ın, üyelerini 27 yıldır kesintisiz olarak bir araya getiren ve üyeleri arasında kalıcı işbirliği altyapısının oluşmasına hizmet eden bir platform olduğunu söyledi. Başkanlığını yürütmekten onur duyduğu İSEDAK'ın gelecek dönemde de ülkelerin değerli katkıları ve artan sahiplenmesiyle başarısını artırarak devam ettireceğine inandığını belirten Gül, şöyle konuştu: ''İSEDAK coğrafyasında barış, güvenlik, istikrar ve refahın sağlanması büyük önem arz etmektedir. 2003 yılında Dışişleri Bakanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konferansı'nda yaptığım konuşmamda kendi evlerimize çeki düzen vermemiz gerektiğini vurgulamış, bu amaçla da ülkelerimizi gerekli reformları yapmaya çağırmıştım. Bugün coğrafyamızda cereyan eden toplumsal hareketler, değişimin zamanının geldiğinin, geri döndürülemez bir dönüşüm sürecinden geçmekte olduğumuzun kanıtıdır. Artık yapılması gereken değişime direnmek yerine öncülük etmek, çağımızın gereklerine ve halkımızın meşru özlem taleplerine cevap verebilecek siyasi, sosyal ve ekonomik reformları uzlaşı ve diyalog yoluyla süratle gerçekleştirmek olmalıdır. Bu dönüşüm sürecinin dayanışma ve işbirliği içinde etkin bir şekilde yönetilmesinin, ülkelerimizin bu süreçten daha demokratik, istikrarlı ve müreffeh olarak çıkmasına yönelik fırsatlar sunacağına inanıyorum.'' Cumhurbaşkanı Gül, küreselleşme olgusunun her alanda etkisini artırdığı günümüzde malların, insanların, bilginin ve sermayenin dolaşım hızında baş döndürücü gelişmelere tanıklık edildiğini belirterek, ''Bu gelişmeler mevcut sınırların anlamını aşındırmakta, ülkelerin karşılıklı bağımlılığını artırmakta ve uluslararası işbirliği ve dayanışmayı ihtiyaçtan ziyade zorunluluk haline getirmektedir. Bu şartlar altında İSEDAK üyesi ülkeler olarak aramızdaki sınırları bizi birbirimizden uzaklaştırmaktan çok yakınlaştıran, işbirliğini zorlaştıran değil, kolaylaştıran hale getirmeliyiz. Ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve işbirliği kültürünü güçlendirerek ve ortak bir lisan ve anlayış birliği geliştirerek küresel ve bölgesel tehditleri fırsata dönüştürebileceğimiz inancındayım'' şeklinde konuştu. Tarihin, insan hakları, hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri temelinde yönetilen ülke ve toplumların her zaman güçlendiği ve kalkınma yolunda daha hızlı yol aldığını gösterdiğini dile getiren Gül, ''Son bir yıl içinde pek çok İslam ülkesinde bu yönde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyorum'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, 2007 yılında başlayan küresel kriz son bulmamışken dünya ekonomisinin bugün yine çalkantılı bir döneme girdiğini anlatarak, gelişmiş piyasa ekonomilerinin yüksek borç yükü ve büyük bütçe açıklarından kaynaklanan sorunların tüm dünyayı etkilediğini kaydetti.