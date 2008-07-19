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Kültür-Sanat

"Çocuk Gelinler" için iki film

Küçük yaşta evlendirilen kadınların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Gelinler Projesi" Türk ve Alman sinemacıları biraraya getirdi.

19 Temmuz 2008 03:00

Avrupa Birliği (AB), küçük yaşta evlendirilen kadınların bu soruna dikkat çekmek amacıyla “Çocuk Gelinler” projesini hayata geçirdi. Alman ve Türk sinemacıları biraraya getiren proje kapsamında Damla Köle’nin “Meme” ve Dennis Todoroviç’in “Nefes Al, Alma, Nefes al” filmlerinin çekimlerine Ankara’da başlandı.

Çekimlerde kendi iradesi dışında evlendirilen çocuk yaştaki kadınların “dilsizleştirilen” hikayeleri, kısa filme dönüştürülüyor. Filmler, küçük yaşta evlendirilen kadınların yitirilmiş çocukluklarına duyduğu özlemi dile getirmekle kalmıyor, erken evliliğin bir insan hakları ihlali olduğuna da satır aralarında dikkat çekiyor.

Filmler, Türkiye’deki Uçan Süpürge Film Festivali ile Dortmund ve Köln Uluslararası Film Festivallerinde gösterime girecek.

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