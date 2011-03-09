-"ÇIPLAK BALZAC" HEYKELİ ÇALINDI TEL AVİV (A.A) - 09.03.2011 - Ünlü Fransız heykeltraş Auguste Rodin'in bronz "Çıplak Balzac" heykeli, yenileştirme çalışmaları sırasında Kudüs'teki İsrail Müzesi'nden çalındı. Fransız yazar Honore de Balzac'ın anısına yapılan ve 1892-1893 yıllarında kalıba dökülen "kollarını kavuşturmuş çıplak Balzac" heykeli, Amerikalı Yahudi koleksiyoncu Billy Rose tarafından İsrail Müzesi'ne bağışlanmıştı. Haaretz gazetesinin haberine göre müze yöneticileri, yaklaşık 3 ay önce, birkaç yıldır devam eden müzenin yenilenme çalışmalarının tamamlanmasının ardından heykeli bahçedeki yerine koymak istediklerinde kaybolduğunu fark ettiler. Polise başvuran müze yöneticileri, kurum içinde de soruşturma başlattı. 127 santimetre uzunluğunda, 61 santimetre genişliğindeki ağır bronz heykelin, bir vinç ve kamyon yardımı olmadan taşınamayacağı kaydedildi. İsrail Müzesi güvenliğine yakın bir kaynak ise gazeteye, heykelin konulduğu müzenin Billy Rose Bahçesi'nin düzenli olarak her gün kontrol edilmediğini, kamera ve gece ışıklandırmasına sahip olmadığını, hırsızlığın ortaya çıkmasından sonra da bu durumun değişmediğini söyledi. Müze yetkilileriyse güvenlik boşluğuyla ilgili eleştirileri yalanladı, ancak konunun soruşturma altında olduğunu belirterek ayrıntılı vermedi. Emile Zola öncülüğündeki Fransız yazarların 1891 yılında Balzac için bir anıt yapmasını istemeleri üzerine Rodin, proje üzerinde 8 yıl çalışmış ve aralarında "kollarını kavuşturmuş çıplak Balzac" ın da bulunduğu Fransız romancıyı tasvir eden çeşitli heykeller yapmıştı. Bu heykellerin bazıları dünya çapında çeşitli müzelerde yer alıyor. Rodin'in bu deneme çalışmalarının nihai halini aldığı sonuncu heykeli, bugün Paris'te Raspail Bulvarı'nda bulunuyor. "Kollarını Kavuşturmuş Çıplak Balzac" heykelinin değeri tahmin edilemiyor. Ancak "Düşünen Adam" ile bilinen Rodin'in "Öpücük" heykeli 2009 yılında Sotheby's müzayedesinde 3,44 milyon dolara, "Havva" heykeli de yaklaşık 19 milyon dolara alıcı bulmuştu. "Çıplak Balzac"ın, bunlardan daha düşük bir değere sahip olduğu tahmin ediliyor.