"Cinsel organını gösterdi, vurdum"

T24-

Edirne 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ömlür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan D.D. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkemede savunma yapan D.D., eşinin hırsızlık suçundan cezaevine olması nedeniyle 2 yaşındaki kızıyla kaldığını ve bakkal dükkanını işlettiğini belirterek şunları anlattı:

“Mehmet K. beni sürekli taciz ediyordu. Kocam cezaevine girince tacizlerini artırdı. Olay akşamı bakkal dükkanında dururken, kapıdan bana küfürlü sözler söyledi. Daha sonra içeri girdi ve pantolonunu indirip bana cinsel organını gösterdi. Ben de mahalleye gelen bir kadından 2 yıl önce satın aldığım tabanca ile dışarıya çıktım. Kaç defa ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Beni taciz eden Mehmet K.’yı vurdum. Çok pişmanım.”

BABA: OĞLUM KİMSEYİ TACİZ ETMEZ

Mahkeme tanıkların ifadelerine başvururken, öldürülen Mehmet K.’nın babası Veysel K., taciz iddialarını kabul etmedi. Oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünü belirten baba K., “Oğlum bir hiç uğruna öldürüldü. Kimseyi taciz etmez benim oğlum. Olay akşamı eve gelmiştim. Patlayan silah sesini duyunca hemen koştum. Oğlum kanlar içindeydi” dedi. Mahkemede heyeti diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

ÇOCUĞU DA CEZAEVİNDE

Hırsızlık suçundan cezaevine giren Orhan D.’nin eşi D.D. de cinayet suçlamasıyla cezaevine girince, kızları da ortada kaldı. Cinayetin ardından bir süre mahallede bakılan M.D., annesinin isteği üzerine cezaevine verildi. Minik M.D. 22 Mart tarihinden bu yana cezaevinde annesiyle birlikte kalıyor