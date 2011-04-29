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Spor

"CİM BOM" DOLMABAHÇE'DE SEVİNEMİYOR İSTANBUL (A.A)

29 Nisan 2011 13:35

-"CİM BOM" DOLMABAHÇE'DE SEVİNEMİYOR İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, ezeli rakibine karşı son yıllarda kendi evinde kolay kolay mağlup olmuyor. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'a karşı ligde son 14 sezonda İnönü Stadı'nda sadece 1 kez maç kaybetti. Dolmabahçe'de Beşiktaş karşısında 11 Mayıs 1996 tarihinde 2-1'lik skorla galip geldikten sonraki 9 maçta da 3 puana hasret kalan ''Cim Bom'', 2005-2006 sezonundaki karşılaşmadan Hasan Kabze'nin golleriyle 2-1 galip ayrılarak, 10 yıl sonra sevinmişti. İnönü Stadı'nda son 4 sezonda yapılan maçlardan 3'ünü kazanan siyah-beyazlılar, geçen sezon ise berabere kaldı. Beşiktaş, Galatasaray ile İnönü Stadı'nda yaptığı son 14 lig maçında 6 kez kazanırken, 7 maç berabere sonuçlandı. ''Cim Bom'' bu süre içinde sadece 1 kez, o da Hasan Kabze'nin son dakika golüyle galip gelebildi. -İNÖNÜ STADI'NDAKİ SON 14 LİG MAÇI- Beşiktaş ile Galatasaray arasında, yarınki derbinin oynanacağı Fiyapı İnönü Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın sadece tek galibiyet alabildiği son 14 lig maçının sonuçları şöyle:   Tarih                Maç              Sonuç ----------     --------------------     ----- 20.04.1997     Beşiktaş-Galatasaray     1 - 1 21.09.1997     Beşiktaş-Galatasaray     2 - 1 09.05.1999     Beşiktaş-Galatasaray     1 - 1 14.04.2000     Beşiktaş-Galatasaray     1 - 1 21.10.2000     Beşiktaş-Galatasaray     3 - 1 21.10.2001     Beşiktaş-Galatasaray     2 - 2 25.05.2003     Beşiktaş-Galatasaray     1 - 0 31.10.2003     Beşiktaş-Galatasaray     0 - 0 19.09.2004     Beşiktaş-Galatasaray     0 - 0 07.05.2006     Beşiktaş-Galatasaray     1 - 2 03.03.2007     Beşiktaş-Galatasaray     2 - 1 02.03.2008     Beşiktaş-Galatasaray     1 - 0 24.05.2009     Beşiktaş-Galatasaray     2 - 1 21.02.2010     Beşiktaş-Galatasaray     1 - 1

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