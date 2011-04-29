-"CİM BOM" DOLMABAHÇE'DE SEVİNEMİYOR İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, ezeli rakibine karşı son yıllarda kendi evinde kolay kolay mağlup olmuyor. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'a karşı ligde son 14 sezonda İnönü Stadı'nda sadece 1 kez maç kaybetti. Dolmabahçe'de Beşiktaş karşısında 11 Mayıs 1996 tarihinde 2-1'lik skorla galip geldikten sonraki 9 maçta da 3 puana hasret kalan ''Cim Bom'', 2005-2006 sezonundaki karşılaşmadan Hasan Kabze'nin golleriyle 2-1 galip ayrılarak, 10 yıl sonra sevinmişti. İnönü Stadı'nda son 4 sezonda yapılan maçlardan 3'ünü kazanan siyah-beyazlılar, geçen sezon ise berabere kaldı. Beşiktaş, Galatasaray ile İnönü Stadı'nda yaptığı son 14 lig maçında 6 kez kazanırken, 7 maç berabere sonuçlandı. ''Cim Bom'' bu süre içinde sadece 1 kez, o da Hasan Kabze'nin son dakika golüyle galip gelebildi. -İNÖNÜ STADI'NDAKİ SON 14 LİG MAÇI- Beşiktaş ile Galatasaray arasında, yarınki derbinin oynanacağı Fiyapı İnönü Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın sadece tek galibiyet alabildiği son 14 lig maçının sonuçları şöyle: Tarih Maç Sonuç ---------- -------------------- ----- 20.04.1997 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 1 21.09.1997 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1 09.05.1999 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 1 14.04.2000 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 1 21.10.2000 Beşiktaş-Galatasaray 3 - 1 21.10.2001 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 2 25.05.2003 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 0 31.10.2003 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 0 19.09.2004 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 0 07.05.2006 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 2 03.03.2007 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1 02.03.2008 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 0 24.05.2009 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1 21.02.2010 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 1