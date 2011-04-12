-"CİHANER'İN ADAY OLAMAMASI PM'NİN TAKDİRİ" ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın CHP milletvekili aday listelerinde yer alması konusunda, ''Bunlar hayali ihracatçı değil, bunlar ihaleye fesat karıştıran değil, bunlar şu veya bu kişinin yandaşı olanlar değil, bunlar düşünceleriyle, kalemleriyle çaba harcayan, ülkeye katkı veren insanlardır. Bunları Cumhuriyet Halk Partisinde görmek bizi son derece memnun etmiştir'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin milletvekili aday listesine yönelik bazı eleştiriler olduğunun anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, seçim sloganlarından birisinin ''Herkes için CHP'' olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Eğer Cumhuriyet Halk Partisi, herkesi kucaklayacaksa, toplumu kucaklayacaksa, herkes için CHP diyebiliyorsak o zaman toplumun her kesiminden kişileri Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında görmek bizi mutlu edecektir. Seçim meydanlarında 'herkesi Cumhuriyet Halk Partisinin çatısı altında bekliyorum' diye söylemiştim. Bu arkadaşlar geldiler. Onların bazıları bizim listelerimizde yer aldı bazıları yer almadı. Ama yer almayan arkadaşlara da buradan çağrı yapacağım. Onlar da tıpkı listede yer almış gibi bizimle çaba harcasınlar.'' CHP'ye 4 bin 200'e yakın aday adaylığı başvurusunda bulunulduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, bunların 550'sini seçtiklerini, bunun zor bir seçim olduğunu söyledi. Hiç bir siyasi parti ön seçim yapamazken, 29 ilde ön seçim yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, tutarlı bir liste çıkarmaya özen gösterdiklerini ifade etti. Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in adaylık başvurusu yapmasına karşın listelerde yer almamasına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, bunun Parti Meclisinin takdiri olduğunu kaydetti. Listeler açıklandıktan sonra istifaların olduğu belirtilerek değerlendirmesinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Olabilir arkadaşlar bunlar. Özellikle milletvekili listelerinin açıklandığı süreçte zaman zaman ufak tefek aksaklıklar olur, ama bunlar 1-2 hafta içinde geçer'' dedi. Eski Genel Sekreter Önder Sav'ın listelerde yer almadığı, listelerin açıklanmasından önce Sav ile ya da Eski Genel Başkan Deniz Baykal ile görüşüp görüşmediğinin sorulmasına karşılık Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Hayır görüşmedim. Ama daha önce de söyledim, ben kurultay sürecinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisinde değişimi ve dönüşümü sağlayacağımızı, partiyi gençleştireceğimizi, daha fazla genç ve daha fazla kadının, milletvekili listelerinde yer alması gerektiğini ısrarla söylemiştim. Hem bunu söyleyeceksiniz, hem eski yapıyı koruyacaksınız, bu doğru değil. Biz değişim söylemini dile getirdik ve bunun arkasında durduk. Ama şunun da altını özellikle çizeyim: Sayın Önder Sav'ın da Sayın Deniz Baykal'ın da parti listelerine giremeyen, partimize emek vermiş bütün arkadaşların geçmişteki hizmetlerini minnetle, şükranla anıyoruz. Onlar bizim partimizin üyeleridir. Onlar her koşulda bizim yanımızdadırlar; beraber çalışacağız.'' -''DUYGUSAL KONUŞMA''- Listelerde yer almayan CHP milletvekili Yılmaz Ateş'in listelere ilişkin ''Kaset komplosunun devamı'' dediği ileri sürülerek, buna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, bunu ''seçim sürecindeki duygusal bir konuşma'' olarak değerlendirdi. ''Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın listelerde ilk sıralarda yer almasının tepkilere neden olduğunun'' ifade edilmesi üzerine üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: ''Sayın Haberal zaten Zonguldaklı. Ailesi eski Cumhuriyet Halk Partili bunu bilmeyen arkadaşlar zaman zaman bu yorumları yapıyorlar. Sayın Haberal o bölgede çok sevilir, sayılır, saygı duyulur, önemli bir bilim insanıdır, kendisinin çalışmaları vardır. Bunlar tutuklu oldukları için değil, kişisel özellikleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili listelerinde yer aldıklarını herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla eğer ('Ergenekon' sanıkları listeye alındı) diye bir eleştiri geliyorsa; bu eleştirinin doğru olmadığını ifade etmek isterim. Çünkü orada tutuklu olan, haksız yere tutuklu kaldığını söyleyen pek çok kişi var. Bunlardan başvuranlar da oldu başvurmayanlar da... Hepsine saygımız var. Bu kişiler Cumhuriyet savcılıklarına başvurmuşlardır. Milletvekili adayı olmaları konusunda önlerinde hiçbir engel yoktur. Bunlar hayali ihracatçı değil, bunlar ihaleye fesat karıştıran değil, bunlar şu veya bu kişinin yandaşı olanlar değil, bunlar düşünceleriyle, kalemleriyle çaba harcayan, ülkeye katkı veren insanlardır. Bunları Cumhuriyet Halk Partisinde görmek bizi son derece memnun etmiştir.'' Kılıçdaroğlu, ''Ergenekon sanıklarının aday gösterilmesi konusunda Parti Meclisinde tartışma yaşandı mı?'' yönündeki soruyu ''Parti Meclisinde 80 kişi var. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyi sindirmiş bir partidir. Elbette ki arkadaşların görüşleri, önerileri oldu. Sonuçta kararı Parti Meclisi verdi'' şeklinde yanıtladı. ''İlhan Cihaner MYK'da hazırlanıp Parti Meclisi onayına sunulan listede var mıydı?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Hayır. Sayın Cihaner yoktu'' karşılığını verdi.