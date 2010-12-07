-"CİHANER BAĞIMSIZ YARGININ SEMBOLÜ" ADANA (A.A) - 07.12.2010 - Adana Barosu Başkanı Aziz Erbek, "Cihaner'i hukuk ve bağımsız yargının sembolü sayıyoruz" dedi. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından Adana Cumhuriyet Savcılığına atanan İlhan Cihaner, Adana Adliyesine geldi. Cihaner'i, bina girişinde Adana Barosu Başkanı Aziz Erbek ile bir grup avukat karşıladı. Avukatlar, ''Hoş geldiniz'' diyerek, alkış tuttu. Cihaner de avukatlara eliyle selam verdi. Cihaner, basın mensuplarının ''bir açıklama yapıp yapmayacağı'' şeklindeki sorusuna, ''Hayır teşekkürler, sağ olun'' dedi. Daha sonra, Cihaner, Erbek ile adliye binasına girdi. Erbek, karşılama öncesi yaptığı açıklamada, Cihaner'in ''Türkiye'de son yıllarda yaşanan hukuk ihlallerinin sembolü olduğunu'' belirterek, şunları kaydetti: ''Türkiye'deki hukukçular, aydınlar, bu ülkeyi seven herkes hukuk ihlallerin karşısında olacak. Hukuk ihlaline maruz kalan İlhan Cihaner ise onu, bir başkasıysa onu savunmaya devam edecektir. Diliyoruz ve istiyoruz ki; bir an önce Türkiye bağımsız yargıya kavuşsun, hukuk devletini tüm kural ve ilkeleriyle uygular hale gelsin. O nedenle Cihaner'i hukuk ve bağımsız yargının sembolü sayıyoruz.''