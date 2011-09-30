-"Ciğerim yandı" eleştirilerine yanıt TBMM (A.A) - 30.09.2011 - AK Parti Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, ''Bugüne kadar Türkiye'nin sorunlarına iktidarları döneminde çözüm iradesi koyamayan, muhalefette ise çözüm önermeyen anlayış sahipleri sorunları sadece istismar etmişlerdir'' denildi. AK Parti Grup Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan İl Başkanları Toplantısında, samimi duygularını ifade ederek ''ciğerinin yandığını'' söylemesinin, bazı siyasi kesimlerce eleştiri konusu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Bugüne kadar Türkiye'nin sorunlarına iktidarları döneminde çözüm iradesi koyamayan, muhalefette ise çözüm önermeyen bu anlayış sahipleri sorunları sadece istismar etmişlerdir. Sorunların oluşturduğu olumsuz duygular üzerinden siyaset yapan, samimi hiçbir katkı sunmayan ve hep konuşan bu siyasiler, çözüm amaçlı her yaklaşımımıza yıkıcı muhalefet yaptıkları gibi Sayın Başbakanımızın samimi duygularını da anlayabilmelerini beklemiyoruz. İcraatları ile aziz milletimizin gönlünde taht kuran, gece gündüz demeden çalışması ile milletimizden takdir toplayan Sayın Başbakanımızı samimiyetsizlik ve terörü azdırmakla suçlayanları aynada kendilerine bakmaya davet ediyoruz. Kendisini yenilemeyen, geliştirmeyen, gelişmelerin karşısında duran kim olursa olsun kaybedecektir. 'Güçlü Türkiye'nin, Güçlü Muhalefeti olmalıdır' söylemimizi tekrarlıyoruz. Ortak acımızın olduğu bu günlerde kamuoyu samimi ve çözüm odaklı açıklamalar beklemektedir. Ülkemizin uzlaşıya, mutabakata, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde AK Parti çekişmelerin, kısır tartışmaların ne tarafı ne de odağı olacaktır. AK Parti iktidarı ilk günden itibaren bu sorumlulukla çalışmakta ve Türkiye'yi bugün her alanda dünyanın takdir ettiği bir noktaya taşımıştır ve taşımaya devam edecektir. Var olan sorunları çözmek için de büyük bir çaba sarf etmektedir. Eski tarz kısır siyasete prim vermeyecek ve Türkiye'nin büyümesi için doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.'