-"ÇİFTÇİNİN ELEKTRİK BORÇLARINI SIFIRLAYACAĞIZ" NİĞDE (A.A) - 08.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde çiftinin elektrik borçlarını tümüyle sıfırlayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, partisi tarafından Niğde'de hükümet meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Miting alanında ''Başbakan Kılıçdaroğlu'' sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu, sloganlara, ''Halkın desteğiyle başbakan da olacağız, bu ülkeyi AKP hükümetinden kurtaracağız'' dedi. Konuşmasında hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, ''Onlar ülkeyi yönetmiyor, onlar nasıl köşeyi döneriz onun hesabını yapıyorlar'' diye konuştu. Ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerden hesap soracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, ''Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerden hesap sormayacak mıyız? Onlardan bunun hesabını fitil fitil soracağız. Çiftçinin, esnafın hakkını yiyeceksin, sonra ben ülkeyi yönetiyorum diyeceksin. Hala kendini İstanbul belediye başkanı sanıyorsun'' dedi. Hükümetin, ''Hedefimiz 2023'' dediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, 1923'ü bilmeyenlerin 2023'ten haberi olmayacağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Hedefimiz 2023 diyorlar. 1923 vizyonu olmayanların 2023 vizyonu olabilir mi? 1923'ü bilmeyenlerin 2023'ten haberi olmaz. 12 milyon 815 bin yoksulumuz var ama ne diyorlar? 'İstikrar sürsün' diyorlar, 'yoksulluk devam etsin' diyorlar, bunu kabul edecek misiniz? Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, diyoruz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün raporuna göre, her on çocuktan biri aç. 'İstikrar sürsün' diyor. Senin istikrarın devam ediyor, millette istikrar mı kaldı.'' İktidara gelmeleri halinde çiftçinin elektrik borçlarını tümüyle sıfırlayacaklarını, bu konuda söz verdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Barış getirmişler, faizleri biraz düşüreceklermiş, çiftçi borçlarını ödeyecekmiş... Patates ekmeyi yasaklamışsın çiftçi borcunu nasıl ödeyecek? Size bir sözüm var; elektrik borçlarını tümüyle sıfırlayacağım. Bunu Niğde'den ilk kez açıklıyorum. Çiftçinin borcu sıfırlanacak, elektrik borcu kalmayacak'' dedi. Bugünün Anneler Günü olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, bütün annelerin elini öptüğünü ve onların gününü kutladığını dile getirdi. Bütün annelerin kutsal olduğunu ve başlarının üzerinde yeri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Samsun'da 2.5 aylık Kübra bebeğin açlıktan öldüğünü öne sürerek, ''4 çocuğuna sabah kahvaltısı veremedi diye bir anne intihar etti. İşte 21. yüzyılın Türkiye'si bu'' diye konuştu. Askerlik süresini 15 aydan 9 aya, daha sonra da kademeli olarak indireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, ''Biz bunu söylerken, 'memleketi kim koruyacak' diyor. Senin oğlun 21 günlük askere giderken hiç aklına geldi mi, bu memleketi kim koruyacak diye'' dedi. Niğde'de yurt sorunu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, en geç iki yıl içinde yurt sorununu çözeceğine söz verdiğini ve yurtsuz öğrenci kalmayacağını ifade etti.