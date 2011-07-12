-"CİDDİYE ALINACAK BİR TARAF GÖREMEDİM" TBMM (A.A) - 11.07.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hükümet programı çerçevesinde kendisine yöneltilen eleştirilere ''akılcı, doğru, sağlıklı cevap vermekten kaçındığını'' savunarak, ''Konuşmasında ciddiye alınacak bir taraf göremedim'' dedi. Bahçeli'ye, TBMM'den ayrılırken Erdoğan'ın Hükümet programı üzerinde eleştirileri yanıtladığı konuşması soruldu. Erdoğan'ın, Hükümet programı çerçevesinde kendisine yöneltilen eleştirilere, ''akılcı, doğru, sağlıklı cevap vermekten kaçındığını, demagojiyle, iftara ve yalanlarla kendilerini aklamaya çalıştığını'' savunan Bahçeli, ''Bunu da alışkanlık haline getirmiş. Konuşmasında ciddiye alınacak bir taraf göremedim'' diye konuştu. Bahçeli, Erdoğan'ın, ''Türkiyeliyim demekten rahatsız olmuyorum'' dediğinin anımsatılmasına, ''Zaten eskiden beri söylüyor. Kendisinin, kendi kendini tanımı da buna yabancı değil'' karşılığını verdi. AK Parti ile CHP arasında bugün varılan mutabakatın sorulması üzerine Bahçeli, ''Gündüz mutabakat, akşam bozulmuş oldu. İçeriği, sınırları çok net olmayan, Mecliste yemin töreni için yeni bir yol gösterici bir işaret fişeği olmuş o. Onun haricinde bir özellik olmadığını, Sayın Başbakan da bu protokolü dikkate almadığını ifade ettiler. Zannediyorum sorun CHP ile AKP'nin arasındadır'' diye konuştu.