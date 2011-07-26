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Yaşam

"CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR DEPREM'' ÇANAKKALE (A.A)

26 Temmuz 2011 02:23

-"CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR DEPREM'' ÇANAKKALE (A.A) - 25.07.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, ''Bu, yüzey kırığı ve yapılarda hasar oluşturmamakla beraber ciddiye alınması gereken bir deprem'' dedi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Tatar, Marmara Denizi içinde Marmara Ereğlisi güneyinde meydana gelen depremin sığ bir deprem olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Bu depreme, şu andaki kısıtlı verilere göre Marmara Denizi içinde beklenen olası büyük depremin öncü depremi olarak bakmanın mümkün olamayacağını, ancak ciddiye alınması geren bir deprem olarak görülmesi gerektiğini belirten Tatar, şu bilgileri verdi: ''Bilindiği gibi büyük depremle ilgili olası senaryolar dile getirilmektedir. Marmara Denizi içinde şu anda kırılmayı bekleyen 170 kilometre uzunluğunda bir fay parçası bulunuyor. Bu fay parçasını geometrik olarak 3 parçaya ayırmak mümkün. Bu parçalardan Marmara Denizi içindeki en batıda olanı yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda ve bugün yaşanan depremin merkez üssünde. Bu, yüzey kırığı ve yapılarda hasar oluşturmamakla beraber ciddiye alınması gereken bir deprem. Bu deprem bizleri uyarmıştır. Şimdi yapılacak olan şey, soğukkanlı davranmak, paniğe kapılmadan bireysel ve kurumsal olarak en hızlı şekilde kendimizi olası büyük depreme hazırlamaktır.''

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