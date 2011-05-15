-"CHP'Lİ GENCİN GÖZALTINA ALINIP DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ" UŞAK (A.A) - 15.05.2011 - CHP Uşak Milletvekili Adayı Avukat Dilek Akagün Yılmaz, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Uşak programı sırasında, CHP'li bir gencin Başbakan'ın konvoyunun geçişi sırasında zafer işareti yaptığı ve otomobilinde CHP bayrakları asılı olduğu için polisler tarafından göz altına alınıp darp edildiğini'' iddia etti. Yılmaz, CHP Uşak İl Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, Barış Bahçevan (22) adlı CHP'li bir gencin, Başbakan Erdoğan'ın Uşak Havaalanı'ndan miting alanına geldiği sırada zafer işareti yaptığı için Başbakanlık korumaları tarafından etkisiz hale getirildiğini, sonra sivil polisler tarafından göz altına alınarak darp edildiğini, olayı kınadıklarını söyledi. CHP'li gencin, otomobilinde bulunan CHP bayrakları ve zafer işareti yaptığı için darp edilmesine anlam veremediklerini ifade eden Yılmaz şunları söyledi: ''Başbakan'ın konvoyu geçerken 22 yaşındaki bir genç zafer işareti yaptığı için, otomobilinde CHP bayrakları olduğu için karga tulumba gözaltına alınıyor, arabada darp ediliyor. Sonra karakolda ifadesi alınan gence ''Aracında neden bayrak var?'' diye 270 TL trafik cezası kesiliyor. Biz olayı yargıya taşıyıp CHP üyesi gencimize sahip çıkacağız. Sorumlu polisler hakkında darp ve cebirden suç duyurusunda bulunacağız. Trafik cezasının iptali için dava açacağız. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu, seçim dönemlerinde otomobillere bayrak asılmasını serbest bırakmıştır. 22 yaşındaki bir genci zafer işareti yaptı diye göz altına alıp darp etmek, AKP hoşgörüsünü ortaya koyuyor.'' Başbakan Erdoğan'ın Uşak mitingi sırasında bazı yasal ihlallerin yaşandığını da savunan Yılmaz, ilde görev yapan yöneticilerin devlet memurları yasasına aykırı davranarak mitingde yer aldıklarını söyledi. Yılmaz, yasaların tüm siyasi partileri eşit kıldığını kaydederek, şöyle konuştu: ''Yasalar tüm partiler için geçerlidir. Seçim yasasına göre, siyasi partilerin miting yapacağı alan ve çevresi parti bayrakları ile süslenebilir. Ancak, dün geceden bu yana, Ankara-İzmir Karayolunun tamamı ve Zübeyde Hanım caddeleri AKP bayrakları ile süslenmiştir. Tüm Uşak halkına hizmet etmesi gereken İl Özel İdaresi'ne ait Öz Merkez Binası da Recep Tayip Erdoğan'ın posterleri ile süslenmiştir ve Türk Bayrağı materyal olarak kullanılmıştır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uşak mitingi öncesi, biz, kentin idarecilerini mitinge çağırmadık. Ancak, AKP'nin Uşak mitingi öncesi, kentin tüm idarecileri mitinge çağrılmış ve katılmaları sağlanmıştır. Devlet memurları yasası değişti de bizim haberimiz mi yok?'' Barış Bançevan da kendisini darp eden polislerden şikayetçi olacağını söyledi.