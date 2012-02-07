-"CHP Genel Başkanı tehlikeli bir kampanya yürütüyor" TBMM (A.A) - 07.02.2012 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Gitsinler İsrailli gazetecileri askeri sansür kuruluna sorsunlar. CHP Genel Başkanı, Türkiye'yi karalayarak son derece çirkin, tehlikeli bir kampanya yürütüyor'' dedi. Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, öne çıkan mesajları şöyle: -Dersimli olarak parti içinde Dersim konusunun konuşulmasına yasaklayacaksın, sonra yabancı gazetelere Türkiye'de fikir özgürlüğü yok diye yazacaksın. CHP bile böyle bir genel başkanı hak etmiyor. -Anayasa'nın 24. maddesini açın okuyun. Dindar insandan çağdaş olmamaz mı, hem çağdaş hem dindar olamaz mı bir insan? Bunlar dindarlığı ne anlıyor? Fatih projesiyle bunlara bir ders verdik. -Bunlar bize utanmadan, sıkılmadan mürteci yaftası yapıştırmaya kalkışıyorlar. Türkiye hiç bir zaman irticaya prim vermedi. -Anayasa'nın 24. maddesini açın okuyun. Dindar insandan çağdaş olmamaz mı, hem çağdaş hem dindar olamaz mı bir insan? Bunlar dindarlığı ne anlıyor? Fatih projesiyle bunlara bir ders verdik. -Hiç kimse bize mürebbiye edasıyla hedef gösteremez, rota gösteremez. 'Bu hükümetin gizli ajandası var' denilerek ensemizde boza pişirilmesine müsaade etmeyiz. Bu ülkede dindarlara yıllarca 2. sınıf insan muamelesi yapıldı. -Siz bu ülkede yıllardır laikliği nasıl ölçtünüz? Hangi cihazı kullandınız? Üniversite kapılarında laikliği nasıl kullandınız. İkna odalarında hangi aleti kullandınız? Ey Kılıçdaroğlu, başörtüsü düzenlemesini niye Anayasa Mahkemesine götürdünüz? Biz 9 yıldır hiç bir dayatmanın içinde olmadık, bugün de değiliz, yarın da olmayacağız. -Siz olsa olsa bilgisayarları formatlarsınız ama zihinleri asla... Hiç bir parti kendi tasavvurunu dayatmaz dayatamaz işte biz bunun bilincindeyiz. Toplum mühendisliğine de karşıyız siyaset mühendisliğine de.