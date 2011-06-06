-"CHP, EMEKTEN ÇALIŞANDAN YANADIR" AYDIN (A.A) - 06.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Cumhuriyet Halk Partisi, emekten yanadır, çalışandan yanadır, çünkü biz cebimizi değil, halkı düşüneceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Aydın İstasyon Meydanında düzenlenen mitingde, ''devlet mitingi yapmadıklarını'', AK Parti mitinglerine memurların zorla götürüldüğünü savundu. CHP olarak halkın partisi olduklarını, emekten, çalışandan yana olduklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Bakınız bir belge var yayınlanmış, diyor ki, 'Resmi plakalı araçları tahsis edeceksiniz, plakaları sökecek, yerine sivil plaka takacaksınız. Recep Bey'in mitingine gideceksiniz' diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar CHP'nin oyları yükseliyor. AKP'nin oyları düşüyor'' dedi. ''Temeli 23 olmayanın geleceği 2023 olamaz'' şeklinde bir pankart okuyan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''1920'lerde Samsun'a çıkışla başlayan ulusal bağımsızlık savaşımızda, yiğit insanlar Cumhuriyet'i kurdular ve onlar dediler ki, 'Köylü milletin efendisidir.' 2011 yılındayız, Allah aşkına, 'Ananı da al git' dedi köylüye. Biz CHP olarak 1923'ün ruhuna sahibiz. Kuvayi Milliye ruhu var bizde. Yine söylüyoruz köylü milletin efendisidir. Bütün üreticilere sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a 12 Haziran'dan sonra ders verin. Recep Bey'in ezberi bozulacak. Bozulsun mu? Recep Bey'in ezberini bozduk. Kimyasını bozduk. Ağzını da bozduk, artık normal konuşamıyor.'' ''Dilinin ucuna gelse diyecek ki, 'İstanbul'un fethini de ben yaptım' diyecek'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Sen itiraf etmedin mi, 'Benim bakanlarım yolsuzluk yaptı' diye? Pamuk, angus başka yerden geliyor. Bu ülkenin ovaları var mı, yaylaları var mı, bereketli yağmurları var mı, yiğit insanları var mı, birileri köşeyi dönsün diye kimse kazanmasın, üretici kazanmasın mı? Halkın iktidarında buna izin vermeyeceğiz'' diye konuştu.