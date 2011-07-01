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Dünya

"CHAVEZ HALA TAM YETKİYE SAHİP" KARAKAS (A.A)

01 Temmuz 2011 23:08

-"CHAVEZ HALA TAM YETKİYE SAHİP" KARAKAS (A.A) - 01.07.2011 - Venezüela Devlet Başkanı Yardımcısı Elias Jaua, kanser hastalığından ameliyat olan Devlet Başkanı Hugo Chavez'in hükümet üzerinde "hala tam yetkiye sahip" olduğunu söyledi.  Venezuela Genelkurmay Başkanı Henry Rangel Silva, Chavez'in kanser ameliyatı geçirdiğini açıklamasından sonra ülkenin sakin olduğunu belirterek, silahlı kuvvetlerin anayasal düzenin güvencesi olduğunu söylemişti. Devlet televizyonuna açıklama yapan Silva, Devlet Başkanı Chavez'in, kanserli tümörün ameliyatla alınmasının ardından iyileşme sürecinin tatmin edici olduğunu belirterek, yakında ülkesine döneceğini ifade etmişti. Silva, Chavez'in, tedavi gördüğü Küba'dan talimatlar vererek Venezuela hükümetini yönetmeye devam ettiğini de açıklamıştı.  

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