-"ÇETE İTTİFAKINDAN VAZGEÇİN" GEBZE (A.A) - 22.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP'ye ''bu çeteleri, bu kirli tezgahı, bu komploları görüp, yol yakınken çetelerle işbirliğinden vazgeçmesini, CHP ile kurduğu çete ittifakından, çete kardeşliğinden geri dönmesini'' tavsiye etti. Erdoğan, Gebze Stadı'nda AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen AK Parti Geleneksel 10. Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada, gençleri selamlayarak, ''Gençler; başınız öne eğilmeyecek çünkü bizler, şanlı bir tarihin, köklü bir medeniyetin çok büyük bir ülkenin ve mağrur bir milletin evlatlarıyız. Bizim atalarımız, bu topraklardan yola çıkarak tarihi baştan başa yeniden yazdılar. Bizim atalarımız, en büyük kahramanlık destanlarını, tarihin sayfalarına işlediler. Bizim atalarımız, üç kıtaya adalet, eşitlik, barış ve huzur götürdüler. İşte biz, böyle ataların torunlarıyız'' diye konuştu. Arif Nihat Asya'nın ''Fetih Marşı'' şiirinden dörtlükler okuyan Erdoğan, medeniyetten aldıkları güçle geleceğe ilerlediklerini söyledi. Gençlerin, bu ülkenin en büyük değeri ve zenginliği olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Ahlakınızla, çalışkanlığınızla, birikiminizle sizler, sadece Türkiye için değil, Ortadoğu için, Avrupa için umutsunuz. Sizlere daha iyi bir Türkiye emanet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız'' dedi. Türkiye için, demokrasi ve ekonomi için son derece büyük önem arz eden bir seçime hazırlandıklarını dile getiren Erdoğan, ''Ekonomide elde ettiğimiz başarıları bir üst seviyeye çıkarmak için bu seçim çok önemli. Dış politikada Türkiye'yi daha güçlü, itibarlı konuma yükseltmek için bu seçim çok önemli. Demokrasiyi ileri standartlara kavuşturmak, özgürlükleri daha da genişletmek için 12 Haziran çok önemli ama özellikle çetelerle mücadele için bu seçim çok önemli'' diye konuştu. AK Parti'nin rakipleriyle sandıkta, hizmette, vizyonda, demokrasi sınırları içinde, demokrasinin kurallarıyla, yöntemleriyle yarıştığını belirterek, ''Gözlerini gerçeklere kapatıp, çeteleri görmezden gelip, çetelerle işbirliği yapan, CHP ve MHP genel başkanlarına, bizi suçlamak yerine, kendilerine, kendi çevrelerine bakmalarını tavsiye ediyorum'' dedi. -''MHP GENEL BAŞKANI, OYNANAN OYUNU GÖRSÜN''- CHP'nin şu anda yeniden tasarlanmış durumda olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ama, MHP'ye, bu çeteleri, bu kirli tezgahı, bu komploları görüp, yol yakınken çetelerle işbirliğinden vazgeçmesini tavsiye ediyorum. MHP'ye, CHP ile kurduğu çete ittifakından, çete kardeşliğinden geri dönmesini tavsiye ediyorum. MHP Genel Başkanı, öfkesine hakim olamayarak, kimyası bozulmuş şekilde AK Parti'yi suçlayacak yerde, gözünü açsın, oynanan oyunu görsün. Sayın Bahçeli, bu ülkenin Başbakanına, haddi, hududu, edep dairesini aşarak saldırmak, sizi çeteler nezdinde şirin gösterebilir ama milletim bu üsluptan rahatsız oluyor bilesiniz. Öfke patlamalarınız, çirkinliğin üzerini örtmeye yetmiyor. Hakaretleriniz, küfürleriniz, kontrolsüz saldırganlığınız, hiçbir şeyi meşru hale getirmiyor. Şu yaşanan manzara, MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime yapılmış en büyük haksızlıktır. Bu MHP üst yönetimi, MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi, 12 Eylül'de CHP'nin ve çetelerin yedeğine soktular. Adeta MHP'yi aldılar, CHP'nin yavrusu haline getirdiler.'' -''GÖZÜ DÖNMÜŞ ŞEKİLDE BİZİ SUÇLAYANLAR...'' MHP'ye gönül verenlerin, partileri üzerinde yapılmak istenen ameliyatı görmelerini istediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: ''CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin, partilerinin nasıl dışarıdan tasarlandığını görmelerini istiyorum. Bugün, gözleri dönmüş şekilde bizi suçlayanlar, aslında 8,5 yıldır yürüttüğümüz çetelerle mücadelemizde, demokrasi mücadelesinde, bizi yalnız bırakanlardır. 8,5 yıl boyunca onlar için de mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele ederiz. Bu çirkin komploları elbette güvenlik güçleri, istihbarat birimleri, yargı takip edecektir ama ben, başta MHP Genel başkanı olmak üzere, partilerin üst yönetimlerine, çeteler nezdinde son kullanma tarihleri geçmeden, bizim çetelerle mücadelemize destek vermelerini bekliyorum. Açık söylüyorum; bu milli bir görevdir, bu demokratik bir görev, tarihi bir görevdir. CHP'nin, bu sorumluluğu yerine getirmeyeceği açıktır ama MHP, yol yakınken, bu ülkede demokrasi mücadelesine destek vermelidir. Eminim ki, MHP gönüldaşlarının da en büyük arzusu budur.'' Başbakan Erdoğan, siyasetin, hizmet ve hedef üzerinden değil, istismar üzerinden yapıldığı bir seçim sürecinde olduklarını belirterek, ''Ne yazık ki muhalefet partileri, ülkeye vizyon çizmek, hedef göstermek yerine, edep sınırlarını aşan bir üslupla, yalanla, iftirayla, hakaretle milletten teveccüh görecekleri zannına kapılmış durumdalar'' dedi. -YGS'DEKİ ŞİFRE İDDİALARI- Yaklaşık 2 ay önce, YGS sınavıyla ilgili şifre iddiasının ortaya atıldığını anımsatan Erdoğan, ''Bu iddia, yeterince araştırılmadan, soruşturulmadan, tamamen art niyetli bir şekilde, hükümet aleyhtarı bir kampanyaya dönüştürüldü. Kim yaptı bu kampanyayı? Başta CHP ve MHP. Başka? Onların yandaş, candaş medyası. İki ay boyunca gençlerin zihnini bulandırdılar. Sonuç? Yargı burada kopyanın olmadığına karar verdi, takipsizlikle iş bitirildi. Şimdi ben sesleniyorum; ey komplonun içinde olanlar, yüzünüz kızardı mı?'' dedi. Gençlere, imtihanlara iyi hazırlanmaları tavsiyesinde bulunan Erdoğan, gençlerin bu imtihandan yüzlerinin akıyla çıkacaklarına inandığını dile getirdi. Erdoğan, bunun için gayretle, başarıyla Türkiye'de bir kişinin hakkının yenmeyeceğini ifade etti. Önceki gün Kars ve Van, dün ise Hakkari ve Şanlıurfa'da miting yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, ''Tüm engellemelere, baskıya, tehdide rağmen, vatandaşlarımızla kucaklaştık. Dikkat edin, kepenkler kapatılmıyor, kepenkler kapattırılıyor, kim tarafından? BDP, adı barış ve demokrasi olan partinin tezgahıyla. Destek, terör örgütünden. İşte 12 Haziran'da bunları sandığa gömerek, demokrasi dersini bunlara sandıkta vereceğiz çünkü Türkiye kardeşliğini daha da yüceltiyor. Yeni Anayasa ile inşallah, bu kardeşliği daha da pekiştirecek, 21. yüzyıl bir Türkiye yüzyılı olacaktır'' şeklinde konuştu. Erdoğan, çıraklık, kalfalık döneminde her şeyin ortaya konduğunu, ustalık döneminde en idealini yapacaklarını, en başarılı şekilde bunu gerçekleştireceklerini ifade etti.