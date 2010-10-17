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"CEP"E YILDIRIM DÜŞTÜ AYVALIK (A.A)

17 Ekim 2010 22:38

-"CEP"E YILDIRIM DÜŞTÜ AYVALIK (A.A) - 17.10.2010 - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, cep telefonu ile konuşurken yıldırım çarpan Erol Aladağ (39), öldü. Alınan bilgiye göre, Mersin'deki bir şirkette pazarlamacı olarak çalışan Erol Aladağ, eğitim seminerine katılmak üzere Ayvalık'a bağlı Küçükköy beldesine geldi. Gün batımını seyretmek üzere arkadaşlarıyla birlikte Şeytan Sofrası'na giden Aladağ, burada 7 aylık eşi ile cep telefonu ile görüşürken yıldırım çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Aladağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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