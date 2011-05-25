-"CEP HERKÜLÜ"NÜ ARILAR DEVİRDİ ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Asrın sporcusu unvanını elinde bulunduran eski olimpiyat ve dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, evinin bahçesinde bulunan kovandaki arıların saldırısına uğrayınca hastanelik oldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki evinin bahçesine, bal üretmek için arı kovanı koyan Süleymanoğlu, arıların saldırısına uğrayan ''Asena'' isimli köpeğini kurtarmak isterken, zor anlar yaşadı. AA muhabirine açıklamada bulunan Naim Süleymanoğlu, bahçedeki arı kovanıyla oynamak isteyen köpeği Asena'nın acı ile havlamasıyla başlayan olayı şöyle anlattı: ''Evimin bahçesine bir arı kovanı aldım. İki gün önce köpeğim Asena bu kovanın çevresinde geziyordu. Bir baktım, çok acı şekilde havlıyor. Bahçeye çıktığımda arıların Asena'ya hücum ettiğini gördüm. Asena'yı kurtarmak için kovanın yanına gittiğimde yüzlerce arı beni de soktu. Olaydan hemen sonra her vücudumun birçok yeri şişti. Hemen hastaneye gittik, bir iğne yaptılar. Yaptıkları tahlillerle arı sokmalarına karşı alerjim olup olmadığına baktılar. Çok şükür, bir şey olmadı. Çok canım yandı, ama buna da şükür.'' Hastanede bir gece kalan ve tedavisi yapılan Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, şampiyon sporcunun yaşadığı şoku atlattıktan sonra olayı yakınlarına esprili şekilde anlattığı öğrenildi.