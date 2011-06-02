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Dünya

"ÇEKİLME, GELİŞMELERİ EROZYONA UĞRATMAMALI"  WASHINGTON (A.A)

02 Haziran 2011 23:14

-"ÇEKİLME, GELİŞMELERİ EROZYONA UĞRATMAMALI"  WASHINGTON (A.A) - 02.06.2011 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin çekilme sürecinin, bu ülkede askeri alanda sağlanan gelişmeleri erozyona uğratmayacak şekilde yapılması gerektiği uyarısında bulundu.   Afganistan'daki Amerikan askerlerinin komutanı Orgeneral David Petreaus'un, geniş kapsamlı çekilmenin başlamasına ilişkin önerilerini henüz sunmadığını belirten Mullen, "Gelecek birkaç hafta içerisinde önerilerini sunacak" dedi.  Mullen, bu ülkedeki askerlerin azaltılmasının hangi oranda olacağının da belli olmadığını kaydetti.

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