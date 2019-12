"Cebimizdeki son kuruşu mermilere ayırdık"

2. Ergenekon iddianamesinde, 'şüphelilerin' teknik takip sonucu elde edildiği ileri sürülen telefon dökümlerine 'özetle' yer veriliyor. Bu kayıtlara bakılırsa eski AKP milletvekili Turhan Çömez, yeni bir parti kurma çalışması içerisinde. Hatta Çömez'e partinin adının BÇP (Burhan Çömez partisi) ve BÇTP (Burhan Çömez Türkiye Partisi) olmasını tavsiye edenler bile var.



Çömez, Erhan Göksel, Ferda Paksüt gibi isimlerle yaptığı telefon görüşmelerinde, Türkiye'nin birçok ilinde yaptığı toplantılardan söz ediyor. Hatta bu çerçevede Süleyman Demirel'le de görüşmüş.



Çömez iki telefon görüşmesinde, bir çiftçinin "Cebimizdeki son kuruşu da mermilere ayırdık. Hepimiz yastığımızın altında silahımızla uyuyoruz ve mermi biriktiriyoruz" dediğini aktararak, kaygılarını dile getiriyor.



Tape No:7162, 05.04.2008 tarihinde FERDA PAKSÜT ile Turan Çömez’in yaptığı telefon

görüşmesinde özetle; T. ÇÖMEZ’in “İyiyim İskenderun, Adana, Osmaniye çalışmalarımı yaptım, programlarımı yaptım, dönüyorum şu anda” dediği, F. PAKSÜT’ ün “Tamam. O bir, bir de sana bir tane varlıklı birisi var onu da şey yapıyorum” dediği, T.ÇÖMEZ’in “Sağol Sağol canım benim Osman abi oralarda mı” dediği, F.PAKSÜT’ün “Osman abini mi istiyorsun” dediği, T. ÇÖMEZ’in “Yaaa millet bitmiş abla. Millet çökmüş. Fakirlik yoksulluk” “Tablo çok vahim tablo çok vahim Bir ayrıntı daha paylaşacağım Osman abiyle” “Fakat Türkiye çöküyor yav. Türkiye hiç iyiye gitmiyor inan” “Nasıl bitmiş toplum nasıl esnaf köylü felaket anlatamam sana bugün Osmaniye de çok vahim bir toplantı yaptım bütün esnaf odaları sivil toplum kuruluşları falan kalabalık” “Şu anda yaptığımız bir tek şey var, cebimizdeki sor kuruşu da mermilere ayırdık, hepimiz yastığımızın altında silahımızla duruyoruz ve mermi biriktiriyoruz dedi” “SEN HANİ BİR YERLE BİR SOHBET EDECEĞİM, ÇAY İÇECEĞİM DİYORDUN YA” “Bu önemli bir ayrıntı. Yani bu tespitimi nolur paylaş. Çünkü çok vahim bir tablo var buralarda” “ dediği,



Tape No:8237, 05.04.2008 tarihinde Erhan GÖKSEL ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; T.ÇÖMEZ’ in “Devlet otoritesine güven kaybolmuş ve çok riskli laflar etti hemde her kedin önünde sordum diğerlerine ya bu ne söylüyor dedim doğru dedi cebimizde son kalan parayla da mermi alıyoruz biz şuanda dedi” “Çok enteresan bi tablo var yani orta yerde çiftçi miftçi bitmiş artık yani esnaf çiftçi diye bir şey kalmamış kan ağlıyor toplum” dediği, E. GÖKSEL’in “bende iki tane asistanım vardı 3 asistanım vardı 2 sini birini gönderdim 11 ili gezecek 15 gün boyunca” “Yani bizim dipobzerveyşın dediğimiz o derinlemesine gözlem yapmak üzere yetiştirdiğimiz bu ekonomik için ekonomik sıkıntıları bi çok acaip sinyaller geliyor senin bana o gün .. dediğin gibi” “Çünkü birazcık daha bu şey baraj gibi barajın yıkılacağı nokta yaklaşıyor” “Yıkıldığı an biz anlayamayacağız bile ne olduğunu” “Abdullah Gül’ün istifasını istemiştim ben dün” “Onu başbakan izlemiş çok sağlam bi yerden geldi ondan sonra benim Gülle ilgili eleştirilerim için yanında ki çevreye adam hepsini doğru sölüyor demiş” “Çok yakını birinden geldi yani kalabalık bir ortamda sölemiş” “dibinin oyulduğuna bu Hisarcıklıoğlunun köşke çıkışıyla falan fark etti onları” dediği,"