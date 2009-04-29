"Çatışmadan sana ne oğlum" dedi ve...

Ağabeyi çatışmada yaralanmış

Şeker'in olay günü çatışma yaşandığı için işe gitmek istemediği ancak annesi Süreyya Şeker'in `Çatışmadan sana ne oğlum, sen git işine gücüne bak' demesi üzerine evden ayrıldığı belirtildi.Mazlum Şeker'in ağabeyi Mehmet Şeker'in Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde vatani görevini yaptığı ve PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada elinden yaralandığı ortaya çıktı.Geçen pazartesi sabahı Bostancı'daki hücre evi baskını sırasında terörist Orhan Yılmazkaya'nın silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Mazlum Şeker'in cenazesi, Bismil'e bağlı Kazancı Köyü'ne sabah saat 08.00 sıralarında getirildi. Şeker'in cenazesini yakınları ağıtlar yakıp gözyaşları dökerek karşıladı. Şeker Ailesi'nin 6 yıl önce işsizlik yüzünden Bismil'den İstanbul'a göç ettiği, Mazlum Şeker'in de bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışmaya başladığı belirtildi. Mazlum Şeker'i olay günü arkadaşlarının telefonla arayıp, ``Burada çatışma var, gelme'' diye uyarması üzerine Şeker, durumu annesi Süreyya Şeker'e anlatıp işe gitmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine anne Şeker, ``Çatışmadan sana ne oğlum, sen git işine gücüne bak'' diyerek oğlunu işe gönderdi.Çatışmanın olduğu bölgeden geçen Mazlum Şeker, merak edip olayı izlerken terörist Orhan Yalçınkaya'nın silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Anne Süreyya Şeker ise oğlunun öldüğünü Bismil'in Kazancı Köyü'nden çatışmayı televizyondan izleyen yakınlarının telefonla aramasından sonra öğrendi. Muzlum Şeker'in Kazancı Köyü'ndeki cenazesi sırasında anne Şeker, ``Onu ben öldürdüm, ben öldürdüm'' diyerek ağıtlar yaktı.Ailesinin İstanbul'a göç ettiği sırada köyünden takım elbise giyerek çıkan Mazlum Şeker, cenazesinin geldiği köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.Bostancı'daki çatışmada yaşamını yitiren Mazlum Şeker'in ağabeyi Mehmet Şeker'in Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde vatani görevini yaptığı belirtildi. Ağabey Şeker'in bir süre önce Cizre'nin kırsal kesiminde PKK'lı teröristlerle çatışmaya girdiği ve bu çatışmada elinden yaralandığı öğrenildi.