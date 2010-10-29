-"CASUSLUK" SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 16 İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 45'i muvazzaf asker toplam 49 kişiye yönelik operasyon çerçevesinde ifadesi alınan 35 kişiden 16'sı tutuklandı. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Fikret Seçen'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Gölcük ve Karamürsel gibi il ve ilçelerin de aralarında bulunduğu 9 şehirde, 4'ü TÜBİTAK görevlisi, 45'i muvazzaf asker toplam 49 kişiye yönelik, TÜBİTAK ve Genelkurmay Başkanlığı GES Komutanlığının da olduğu 100'e yakın adrese operasyon yapıldı. Aramalar, şüphelilere yönelik Türk Ceza Kanunu'nda yer alan, ''Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etmek, tahrip etmek ve bunlar üzerinde sahtecilik yapmak'', ''Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek'' ve ''Gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' suçlamaları iddiasıyla gerçekleşti. Genelkurmay Başkanlığı GES Komutanlığı ve TÜBİTAK'ta yapılan aramalarda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına ait belgelerin ele geçirildiği, soruşturma şüphelilerinin yabancı servislerle irtibatlarının da araştırıldığı öğrenildi. -14 KİŞİNİN 8 KASIM'DAN SONRA İFADE VERMESİ BEKLENİYOR- Operasyon kapsamında aralarında 4 TÜBİTAK görevlisinin de yer aldığı 35 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ifadesini Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen aldı. Savcı Seçen, ifadesini aldığı 35 kişiden 26'sını tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti. İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 26 kişiden 16'sını tutuklarken, 10 kişiyi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Bugün adliyeye sevk edilen aralarında Albay İbrahim Sezer ve TÜBİTAK görevlisi Yücel Cipli'nin de bulunduğu 7 kişinin ''şantaj amaçlı kurulan suç örgütüne üye olmak'' iddialarıyla tutuklandığı öğrenildi. Ayrıca adliyeye sevk edilen 7 kişiden üçünün muvazzaf asker olduğu belirtildi. Haklarında ''zorla getirilme'' kararı verilen Tuğamiraller Şafak Yürekli ile Fahri Can Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin, ifade vermeleri için 8 Kasım'dan itibaren Merkez Komutanlığı görevlilerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilmeleri istendi. Soruşturma kapsamında, çok sayıda asker ve askeri öğrencinin Merkez Komutanlığında talimatla ifadeleri alınmıştı. Soruşturma dosyasından ayrılan ''fuhuş'' suçlamalarına yönelik dosya kapsamında 23 kişi tutuklanmıştı. Bu kapsamda, emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Tümamiral Mücahit Şişlioğlu, Koramiral Deniz Cora, Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz ve Tuğamiral Sinan Ertuğrul'un ''mağdur'' sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. Soruşturmada, TÜBİTAK ve Genelkurmay Başkanlığı, savcılığın talebi üzerine bazı şüphelilerin evinde ele geçirilen belgelerin ''Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler'' olduğuna dair rapor göndermişti.