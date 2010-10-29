-"CASUSLUK" SORUŞTURMASINDA 7 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişiyi tutuklarken, bir kişiyi serbest bıraktı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sevk edilen 8 kişi ile Merkez Komutanlığından getirilen 4 kişi soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandı. Savcılık, 8 kişiyi tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk ederken, 4 kişiyi serbest bıraktı. İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ifadelerini aldığı 8 kişiden 7'sini tutuklarken, bir kişiyi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.