"CAS bizi zor duruma soktu"

Tempo24-



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), bazı Avrupa kulüplerinin, FIFA'nın ''23 yaş ve altı oyuncuların, 2008 Pekin Olimpiyatları'na katılmasına izin verilecek'' kararına yaptığı itirazı kabul etmesine ilişkin Reuters Televizyonu'na açıklama yaptı.



CAS'ın, ''bir avuç'' futbolcuyu kulüplerine gönderme kararını ''hayal kırıklığıyla'' karşıladığını söyleyen Blatter, ''Bu kararı anlamakta güçlük çekiyorum. Tam da olimpiyatların başladığı sırada zor duruma düştük'' diye konuştu.



''Bu karar uygulanırsa, Pekin'de futbol müsabakaları gerçekleşmez, zira tüm oyuncular burada'' diyen FIFA Başkanı, ''Bu, gerçekten çok saçma. CAS'ın bu kararı vermiş olmasını anlayamıyorum. Kulüpler, 'oynasınlar, zararı tazmin ederiz' deselerdi bile bu, olimpiyat ruhuna yakışır mıydı? Gitmelerine izin veremeyiz. Oyunlar başlamadan bir gün evvel, turnuvaları tehlikeye atıp, gitmelerine göz yumamayız'' diye konuştu.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Jacques Rogge da Blatter'ın düşüncelerini paylaştığını belirtirken, kulüplerden oyunculara izin vermelerini istedi. Rogge, bu sorunun olimpiyatlardan sonra çözüme kavuşturulması için de talepte bulundu.



La Liga takımlarından Barcelona, forvet oyuncusu Lionel Messi'yi Arjantin Milli Futbol Takımı'na, Bundesliga kulüpleri Schalke 04 ve Werder Bremen de Rafinha ve Diego'yu Brezilya Milli Takımı'na göndermek istememişti.



FIFA, iki hafta önce aldığı kararla, söz konusu oyunculara atıfta bulunarak, ''Futbol kulüpleri, olimpiyatlardaki futbol turnuvaları için milli takıma çağrılan 23 yaş ve altı oyunculara izin verecek'' demişti.



Kulüpler de bunun üzerine, CAS'a itirazda bulunmuştu. CAS da yaptığı açıklamada, kulüpleri haklı bulduğunu bildirmişti.



Öte yandan, Arjantin Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergio Batista, turnuvalarda yer almak isteyen Messi'yi, ilk 11'de oynatacağını söylemişti.

